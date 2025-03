U Sali za sastanke Grada Virovitice danas, 19. ožujka, u nazočnosti gradonačelnika Ivice Kirin i njegove zamjenice Vlaste Honjek-Golinac te gradskog pročelnika za društvene djelatnosti Alena Bjelice, ravnateljica OŠ Vladimir Nazor Sanjica Samac s izvođačima radova potpisala je ugovor za energetsku obnovu škole, projekt vrijedan 2,7 milijuna eura.

Virovitica je jedan od gradova koji se izdvaja kao primjer dobre prakse kada se govori o energetskim obnovama, a to pokazuje i petnaesta energetska obnova u posljednjih nekoliko godina na području grada.

– Kroz ovaj projekt ćemo, osim energetske obnove, provesti i sve potrebne preinake kako bismo omogućili jednosmjensku nastavu. Po završetku radova, OŠ Vladimir Nazor zasjat će u potpuno novom ruhu – već smo uredili trg ispred škole i izgradili novu dvoranu, a u planu je i izgradnja novog parkirališta iza škole. Time ćemo stvoriti cjelovito, moderno okruženje koje će učenicima omogućiti još kvalitetnije uvjete za školovanje. Osim toga, u tijeku je priprema za energetsku obnovu dvorane OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, a uskoro započinju i radovi na obnovi zgrade starog COOR-a, koju trenutno koristi vrtić. Paralelno s tim, gradimo novi vrtić i glazbenu školu, a uskoro krećemo i s izgradnjom III. osnovne škole s dvodijelnom dvoranom. Nikada u povijesti Virovitice nije se toliko ulagalo u odgoj i obrazovanje u tako kratkom vremenu. Cilj nam je sve obrazovne ustanove podići na razinu europskih standarda te osigurati dodatne prostore u prigradskim naseljima za širenje kapaciteta predškolskog odgoja. To je izuzetno važno jer time izravno pomažemo roditeljima i stvaramo još bolje uvjete za najmlađe generacije – rekao je gradonačelnik Kirin.

Kompletna energetska obnova trebala bi krenuti krajem školske godine, a planirano vrijeme radova je 18 mjeseci.

– Danas je za Osnovnu školu Vladimir Nazor veliki dan. Mislim da svi učitelji, učenici, roditelji, građani našeg grada će biti vrlo zadovoljni što počinjemo s radovima na energetskoj učinkovitosti naše zgrade u koju smo ušli 1991. godine i koja zaista sada treba dodatna ulaganja i to velika da bi zgrada zadovoljavala sve potrebe učenika i učitelja za rad u jednoj smijeni. Ne samo u jednoj smijeni, nego i u uvjetima koje trebamo. Radit će se puno toga i naravno da će to donijeti neke nove načine i organizaciju rada što se tiče izmještanja učenika. Nastojat ćemo s izvođačima radova i nadzorom dogovarati sve moguće kombinacije da što duže ostanemo u zgradi, jer ako i kada budemo išli van, oni koji će nas prihvaćati to će biti popodnevna smjena, pa ćemo nastojati da što kraće izbivamo iz naše zgrade kako učenicima, ali i roditeljima ne bude teško stalno ići u drugu smjenu – rekla je ravnateljica Sanjica.

Projektom će biti obuhvaćeno nekoliko mjera energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima što će rezultirati uštedom godišnje toplinske energije za grijanje od 82,13 posto i primarne energije od 79,07 posto na godišnjoj razini u odnosu na stanje prije obnove. Tako će zgrada škole prijeći iz energetskog razreda D u A.

Na Osnovnoj školi Vladimir Nazor izvodit će se radovi energetske obnove što uključuje vanjsku ovojnicu fasade, kompletna izmjena stolarija, ugrađivat će se aluminijska stolarija, radit će se spušteni stropovi, kompletno strojarstvo s rekuperatorima i izmjena radijatora i klime.

Projekt je odobren na Javnom pozivu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru programa „Energetska obnova javnog sektora“, a prijavila ga je Razvojna agencija VTA u suradnji s Gradom Viroviticom. Izvođač radova bit će tvrtka Gradba d.o.o, a stručni nadzor tvrtka Centar za urbanizam i projektiranje j.d.o.o. iz Zagreba.

