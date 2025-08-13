U povodu Dana grada Virovitice – Rokova ispred spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu na Gradskom groblju u Virovitici danas, 13. kolovoza, odana je počast svima koji su svoj život položili za samostalnost Hrvatske.

Vijence su položili te zapalili lampione predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanstvo Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom i predsjednikom HVIDRA-e RH Josipom Đakićem, izaslanstvo Vlade Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno županom Igorom Androvićem, izaslanstvo Grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom te izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Policijske uprava virovitičko-podravske te predstavnici prijateljskog grada Jajca i Udruge 13. rujna.

Prigodnu molitvu za poginule hrvatske branitelje predvodio je gvardijan virovitičkog franjevačkog samostana i župnik Župe svetog Roka fra Ivica Jagodić.

