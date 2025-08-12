Nakon šest kola u virovitičkim prigradskim naseljima, u ponedjeljak, 11. kolovoza, sedmo kolo Virovitičkih sportskih igara umirovljenika pod motom “Doživjeti stotu” održano je u Virovitici. U nazočnosti zamjenice virovitičkog gradonačelnika Vlaste Honjek-Golinac, predsjednika Mjesnog odbora “Matija Gubec” Ivana Đurđevića i Sveti Đurađ Ivana Ćavarušića te predsjednika Matice umirovljeničkih udruga VPŽ Antuna Hana, sedmo kolo organizirala je najveća umirovljenička udruga na području Grada – Udruga umirovljenika “Matija Gubec” na vanjskim prostorima hale Viroexpo.

Natjecanje organizira Koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice u suradnji s Maticom umirovljeničkih udruga Virovitičko–podravske županije i mjesnim odborima, uz tehničko-sudačku podršku Sportske zajednice grada Virovitice i Društva za sport i rekreaciju Podgorje te podršku Grada Virovitice.

Nakon pozdravnih riječi Đurđe Bajivić, Antuna Hana, Ivana Đurđevića i Vlaste Honjek-Golinac, koja je službeno otvorila kolo, započelo je natjecanje.

Dvjestotinjak umirovljenika iz devet ekipa, po dvije iz Virovitice i Čemernice te udruge iz Milanovca, Svetog Đurađa, Podgorja, Golog Brda i Korije, natjecale su se u šest disciplina: bacanju potkove i kolutova, nošenju jajeta u žlici, pikadu, visećoj kuglani i kartaškoj igri belot.

Nadstrešnica hale Viroexpo bila je natjecateljima i njihovim navijačima zaštita od jakog kolovoškog sunca, tako da vruće vrijeme nije bilo prepreka za odlične rezultate i vedro raspoloženje natjecatelja. Osmo kolo virovitičkih sportskih igara umirovljenika održat će se u Čemernici u petak, 29. kolovoza.

Rezultati:

BACANJE KOLUTOVA

1. Podgorje 13 kolutova

2. Matija Gubec 12

3. Golo Brdo 10

4 – 5. Sveti Đurađ i Čemernica(Troha) s po 6 kolutova

6. Korija 5

7 – 8. Virovitica i Milanovac s po 4 koluta

Čemernica(Dukarić) 0

NOŠENJE JAJETA U ŽLICI

1. Golo Brdo 0,38;65

2. Podgorje 0,54;39

3. Čemernica(Dukarić) 0,54;51

4. Sveti Đurađ 0,56;96

5. Korija 1,01;99

6. Matija Gubec 1,02;37

7. Čemernica(Troha) 1,07;40

8. Milanovac 1,10;24

9. Virovitica 1,16;83

BACANJE POTKOVE

1. Sveti Đurađ 31 bod

2. Matija Gubec 30

3. Čemernica(Dukarić) 26

4. Korija 25

5 – 6. Golo Brdo i Čemernica(Troha) 22

7 – 8. Podgorje i Milanovac 18

9. Virovitica 13

PIKADO

1. Sveti Đurađ 255 krugova

2. Čemernica(Dukarić) 247

3. Korija 227

4. Golo Brdo 210

5. Čemernica(Troha) 203

6. Podgorje 189

7. Milanovac 178

8. Virovitica 155

9. Matija Gubec 149

VISEĆA KUGLANA

1. Golo Brdo 104 čunja

2 – 3. Matija Gubec i Podgorje 102

4. Sveti Đurađ 101

5. Čemernica(Troha) 95

6 – 8. Milanovac, Korija i Čemernica(Dukarić) 92

9. Virovitica 91

BELOT

Korija – Čemernica(Troha) 0:2

Matija Gubec – Čemernica(Dukarić) 2:1

Milanovac – Virovitica 2:0

Podgorje – Sveti Đurađ 0:2

Golo Brdo – slobodno

SVEUKUPNO 7. KOLO (BEZ BELOTA)

1 – 2. Golo Brdo i Sveti Đurađ 36 bodova

3. Podgorje 32

4. Matija Gubec 29

5. Čemernica(Dukarić) 27

6. Korija 26

7. Čemernica(Troha) 24

8. Milanovac 15

9. Virovitica 8

(icv.hr, mš)