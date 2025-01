Dionica ceste u Ulici Ivana Gundulića (od križanja s Ulicom Antuna Mihanovića do križanja s Ulicom Milana Nikolića) te dionica ceste u Ulici Tome Bakača (od križanja s Ulicom Alojzija Stepinca do križanja s Ulicom Petra Berislavića) bit će u četvrtak, 9. siječnja, privremeno zatvorene za promet zbog izvođenja radova na montažnom kružnom toku na križanju Gundulićeve i Bakačeve ulice. Dionice navedenih cesta bit će zatvorene od 8 do 15 sati.

Promet će se odvijati obilazno ulicama Petra Berislavića, Milana Nikolića i Alojzije Stepinca.

(virovitica.hr)