U prostoru Gradskog društva Crvenog križa Virovitica danas, 9. kolovoza, održana je nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Akciji se odazvalo 67 Virovitičana, iz zdravstvenih razloga njih devet nije moglo darivati krv pa je tako prikupljeno novih 58 doza krvi.

Danas je, po prvi put, krv darivao jedan dobrovoljni darivatelj, Sven Obak.

Član kluba 100+ GDCK Virovitica Ranko Popović krv je darivao 118. put.

-Zahvaljujemo se svim darivateljima na odazivu i svakoj darovanoj dozi krvi – poručili su iz GDCK Virovitica.

(icv.hr)