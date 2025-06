Da biti u mirovini ne znači nužno i mirovati naglašeno je danas, 10. lipnja, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica na predavanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Virovitica, u suradnji s Koordinacijom umirovljeničkih udruga grada Virovitice. Naime, programska akcija naziva “Rad u mirovini: Aktivno starenje i nove mogućnosti“ jasno je poručila da život ne prestaje u mirovini – on tek tada može dobiti novi smisao.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica u posljednje vrijeme zaprima sve više upita kako od strane umirovljenika, tako i od strane samih poslodavaca, vezanih uz rad na pola radnog vremena, govori Hrvoje Belobrk, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PU Virovitica.

– Iako Hrvatski zavod za zapošljavanje nije obvezan uvijek sudjelovati u zaposlenju, odnosno radnik može pronaći poslodavca i bez našeg posredovanja, raspolažemo s određenim podacima kada je riječ o zapošljavanju umirovljenika na području naše županije. U trenutnoj evidenciji imamo svega 10 umirovljenika i 50-ak posredovanja u posljednjih godinu dana. Ono što primjećujemo jest da svaki tjedan dobijemo 2 ili 3 natječaja u kojima poslodavci stavljaju oznaku da su spremni primiti umirovljenika na određeno radno mjesto. Ovdje primarno mislim na medicinare, inženjere građevine i ostale visokoškolovane kadrove. To je posljedica nedostatka na tržištu rada, stoga ljudi ostaju raditi i u mirovini te koriste pogodnost rada na pola radnog vremena – objašnjava Belobrk, dodavši kako je uz spomenuti kadar, velika potražnja i za radnicima u restoranima te kuhinjama.

Osim mogućnosti rada na pola radnog vremena, HZZ umirovljenicima nudi i mogućnost besplatne prekvalifikacije za nova radna mjesta – koristeći vaučere.

– To je relativna novost, aktivirana prije 2-3 mjeseca, i do sada bilježimo otprilike 5 realiziranih vaučera. Ovaj je alat pogodan i za same poslodavce, kako bi zadovoljili tražene norme, pokrili papirnate obveze i poslali radnika na dodatno školovanje – dodaje

PROSJEČNA MIROVINA ZAHTJEVA DODATAN RAD

Da je stariji kadar izuzetno cijenjen kod poslodavaca, ponajviše zbog svog bogatog iskustva, ali i svoje radišnosti, discipline te pouzdanosti, ustvrdio je koordinator aktivnosti umirovljenika pri Matici hrvatskih umirovljenika VPŽ Trpimir Markotić.

– Na prostoru Virovitičko-podravske županije je gotovo 17.000 umirovljenika, od čega je korisnika starosne mirovine više od 11.500, a njihova prosječna mirovina prema posljednjim podacima iznosi tek negdje oko 530 eura, što je za one s najnižim mirovinama zasigurno nedostatno za njihov život, pa su prisiljeni i dalje raditi. Najviše ih radi kao sezonci u poljoprivredi, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a tijekom turističke sezone možete ih pronaći na brojnim destinacijama na Jadranu. Uz to, više od stotinu umirovljenika koristi ono zakonsko pravo da rade četiri sata dnevno i zadrže svoju mirovinu, ponajviše u trgovini, građevinarstvu i zdravstvu – ističe Trpimir Markotić.

Ono što slijedi jest osluškivanje odluka u Hrvatskom saboru. Naime, ove bi godine trebao biti izglasan novi zakon koji bi umirovljenicima omogućio rad na puno radno vrijeme i zadržavanje mirovine, što oni itekako pozdravljaju – posebice umirovljenici s najnižim mirovinama.

Današnjem predavanju, održanom od strane savjetnica Zvjezdane Grahovac i Sanele Rukavine, prisustvovali su županijski pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok te zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac, uz ostale stručnjake u spomenutom području, kao i okupljene umirovljenike.

(icv.hr, dj)