U povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji se svake godine obilježava 14. svibnja temeljem odluke Hrvatskog sabora, Udruga dijabetičara Virovitice večeras, 6. svibnja, je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica organizirala informativno i edukativno predavanje s ciljem podizanja svijesti o svakodnevnim izazovima u životu osoba sa šećernom bolešću.

U ime ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Roberta Fritza, pozdrave i podršku svim okupljenim članovima Udruge uputila je knjižničarka i voditeljica Odjela za odrasle Nela Krznarić. Naime, večerašnje predavanje magistre sestrinstva Suzane Cindrić i njene asistentice Ines Jakubek okupilo je članove Udruge i građane zainteresirane za temu, a poseban naglasak stavljen je na svakodnevne navike koje mogu pomoći u učinkovitom upravljanju bolešću. Svoj savjet svim dijabetičarima dala je i Zdenka Mikulčić-Drakulić, predsjednica Udruge dijabetičara Virovitice.

– Glavni savjet za svakog dijabetičara je vrlo jednostavan. Većinu terapije imate u vlastitim rukama. Treba se kretati, treba redovito jesti i treba izbjegavati neprimjerene proizvode. Nitko od nas nema čarobni štapić, ali sve je doista u rukama samih pacijenata. Ljudi to ne vole čuti, ali to je tako. Najveća opasnost kod šećerne bolesti jesu komplikacije. Naime, nereguliran šećer donosi probleme s vidom i bubrezima – oni s bubrezima vode do dijalize, a s očima, nažalost, do sljepoće. Stoga je naša svrha rano otkrivanje dijabetesa – objašnjava Zdenka Mikulčić-Drakulić, predsjednica Udruge dijabetičara Virovitice koja bilježi rastući trend broja članova, a trenutno ih je 78.

Podsjetimo, obilježavanjem Hrvatskog dana šećerne bolesti, Hrvatski savez dijabetičkih udruga u suradnji s udrugama, društvima i institucijama želi podići svjesnost o šećernoj bolesti, podsjetiti javnost na njenu učestalost te važnost prevencije, ranog otkivanja, pravovremenog liječenja te sprječavanja i odgađanja kroničnih komplikacija.

SVAKA DRUGA OSOBA NE ZNA DA JU IMA

Šećerna bolest predstavlja velik javnozdravstveni problem i globalnu epidemiju zbog sve većeg broja oboljelih. Porast broja osoba sa šećernom bolešću u najvećoj je mjeri povezan s promjenom životnih navika i njezinim posljedicama poput pretilosti i sjedilačkog načina života.

Prema podatcima Međunarodne dijabetičke federacije (IDF, International Diabetes Federation) 537 milijuna odraslih osoba ima šećernu bolest, a predviđa se da će taj broj porasti na 643 milijuna do 2030. godine.

Isto tako, procjenjuje se da u svijetu oko 240 milijuna ljudi nema postavljenu dijagnozu bolesti, što znači da gotovo svaka druga osoba ne zna da ima šećernu bolest.

Kako bi se sama dijagnoza na vrijeme otkrila, i samim time izbjegle kronične komplikacije, u subotu, 10. svibnja od 8 do 12 sati ispred Knjižnice za građane će biti organizirano mjerenje tlaka i razina šećera u krvi, a potom i u Gradini, 14. svibnja.

(icv.hr, dj)