Udruga pčelara Virovitica danas, 2. srpnja, na vanjskom prostoru Tehnološko-inovacijskog centra u Virovitici, u sklopu svog projekta “Moja prva košnica” namijenjenog djeci, darovala je jedanaestero mališana, članova udruge, košnicama i pčelarskim kompletima.

-Projekt “Moja prva košnica” ostvarili smo prijavom na natječaj za udruge Grada Virovitice, a izradila nam ga je Razvojna agencija VTA koja je u projekt uvrstila i tvrtku Hrvatske elektroprivrede koja je pokazala zainteresiranost za ovo što radimo – rekao nam je predsjednik udruge Mirko Kostelac.

Napomenuo je da je ukupna vrijednost projekta oko tri i pol tisuće eura, a radi se o nabavci jedanaest košnica i kompletne pčelarske opreme.

-Uz košnicu, tu je i kvalitetno troslojno pčelarsko odijelo, satna osnova, dok su u košnici i okviri. Uz to, tu su i pčelarski ključ, metlica, hvatač za matice i dimilica, dakle sve što je pčelaru potrebno za normalan rad. Osim toga, u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom u Virovitici organizirat ćemo i razna predavanja namijenjena pčelarima početnicima, a vjerujemo da će se sa svojim roditeljima, djedovima i bakama djeca pridružiti na edukativnim izletima i pčelarskim prezentacijama koje tijekom godine organiziramo. Naime, ponukani analizom naše dobne strukture koja je uglavnom iznad 50 godina starosti, došli smo do zaključka da aktivno trebamo ići ka mladim ljudima i djeci. Imamo samo nekoliko članova do 30 godina i tom brojkom naravno nismo zadovoljni. Najbolji način je krenuti od djece osnovnoškolske dobi, ali na taj način da mi stariji članovi udruge, a posebice njihovi roditelji, djedovi i bake koji su i sami pčelari, pozorno pratimo njihov razvoj u pčelarstvu, dajemo im pomoć i podršku i nastojimo da se što bolje educiraju za ovaj lijepi posao – rekao nam je predsjednik Mirko Kostelac.

Kostelac je potom pčelarske komplete uručio osnovnoškolcima Samuelu Filipoviću, Dominiku Grahovcu, Leonu Vrbosu, Luki Drači, Benjaminu Grahovcu, Luciji Grahovac, Korini Grahovac, Lukasu Grahovcu, Luki Boriću, Domagoju Martinušiću i Patriku Grahovcu.

Jedan od malih pčelara, 13-godišnji Luka Borić već nekoliko godina pomaže svom djedu oko pčela, a i otac i majka se bave pčelarstvom.

-To me zanima, dosta sam već stvari naučio od djeda i roditelja i sigurno ću se i sam time nastaviti baviti – samouvjereno nam je rekao Luka.

Slično mišljenje ima i njegov malo mlađi kolega pčelar, devetogodišnji Domagoj Martinušić, koji za sebe kaže da ga ne smeta jako ubod pčele te da mu to neće predstavljati problem u bavljenju pčelarstvom.

-I moji roditelji su pčelari pa ću tako biti i ja. Sretan sam što sam dobio ovu pčelarsku opremu, a već nešto od nje znam i koristiti. Čim dođemo kući, odmah ću ju isprobati – rekao nam je mali pčelar Domagoj, a male pčelare, njihove roditelje, djedove i bake, pčelarskim pozdravom “medno”, na kraju susreta, ispratio je predsjednik Mirko Kostelac.

(icv.hr, bs)