Danas se obilježava Međunarodni dan mladih nastao 12. kolovoza 1999. kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda prihvatila preporuku Svjetske konferencije ministara za mlade da se ovaj datum proglasi Međunarodnim danom mladih s ciljem podizanja svijesti o značenju mladih za današnje društvo te prepoznavanje ih kao važnih partnera u postizanju društvenih primjena.

Međunarodni dan mladih prilika je za isticanje doprinosa mladih te prepoznavanje njihovih potreba i izazova. Mladi se danas u cijelom svijetu pa tako i u Hrvatskoj suočavaju s brojnim problemima poput osamostaljenja, nezaposlenosti, iseljavanja i nedovoljne političke uključenosti kao i nedovoljnom neprepoznavanja njihovih potreba kao i strahova koje pred njih stavljaju izazovna vremena u kojima žive.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti mentalnom zdravlju mladih. Mladi često osjećaju pritisak da budu stalno „korak ispred“ kako bi ostali konkurentni i suočavaju se s velikim pritiscima da uspiju u školi, karijeri i društvenom životu. Utjecaj društvenih mreža često iskrivljuje percepciju života o „savršenstvu“ života drugih što može dovesti do niskog samopouzdanja, anksioznosti i depresije. Nedostatak emocionalne podrške i nestabilna obiteljska okolina negativno utječu na psihički razvoj mladih jer im često nedostaje osoba s kojom bi mogli otvoreno razgovarati o svojim osjećajima.

U cilju podizanja svijesti o mentalnom zdravlju mladih, udruga S.O.S. Virovitica provodi projekt „Ti si bitan/na!“ kojeg financira Virovitičko-podravska županija. Projekt uključuje anonimno online istraživanje za mlade u dobi od 15 do 30 godina. Ispunjavanje upitnika traje između 7 i 10 minuta, a svi podaci prikupljaju se anonimno i obrađuju skupno. Dobiveni rezultati poslužit će kao temelj za osmišljavanje kvalitetnih programa i projekata namijenjenih mladima u županiji.

Upitnik se nalazi OVDJE.

Projektom "Ti si bitan/na!" kojeg financira Virovitičko-podravska županija udruga S.O.S. Virovitica želi povećati razumijevanje mentalnog zdravlja mladih na području Virovitičko-podravske županije.

