Nakon gotovo dva desetljeća tišine legendarni klub Vanadis ponovno otvara svoja vrata. Mjesto koje je za mnoge bio više od običnog diska – prostor gdje su nastajala prijateljstva, ljubavi i prvi ozbiljni susreti s glazbom – vraća se na scenu. Povodom ponovnog otvaranja razgovarali smo s Marijanom Validžićem, poznatijim kao DJ Smiley, jednim od ključnih ljudi glazbene ere Vanadisa i Marijanom Smojverom, DJ Bossom, koji su nam iz prve ruke ispričali kako je sve izgledalo.

– Kada sam tek došao u Vanadis, cilj je bio malo promijeniti glazbenu viziju koja bi još više privukla lokalnu publiku. Nije glazba koja se do tada svirala bila loša, ali željeli smo stvoriti nešto svoje, nešto čega u tom trenutku u Virovitici nije bilo. Izmijenili smo repertoar, prilagodili ga generaciji, napravili balans između želja publike i onoga što smo mi htjeli ponuditi. Bit diska je zabava, a ona ne postoji bez punog plesnog podija – prisjetio se DJ Smiley, dodavši kako ključ uspjeha leži upravo u razumijevanju publike – znali su da djevojke čine srce podija, a za njima dolazi i ostatak društva.

Vanadis nije bio samo klub. Bio je projekt, pokret, zajednica. Uz kasete, koje su bile jedino tadašnje sredstvo glazbenog izražavanja, puštala se glazba raznih žanrova, od Nirvane do Colonije. Sve je imalo smisao i red jer se znalo kada se puštaju hitovi, kada kreću prijelazi, a gašenjem svjetla davali su signal novoj glazbenoj eri te večeri.

– Puštali smo s kaseta kojih je bilo otprilike 200 komada. Morao si znati gdje se koja pjesma nalazi, morao si razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Današnji klik na laptopu ne može zamijeniti taj osjećaj. Sjećam se da sam svaka dva tjedna išao u Pečuh gdje smo nabavljali Bravo hitove jer su ondje bili jeftiniji nego kod nas, a snalazili smo se i na brojne druge načine, sve kako bismo obogatili našu fonoteku i kako bismo mogli omogućiti da se čuju i neke stvari koje ljudi nisu imali prilike poslušati negdje drugdje. Imali smo tako i neke kopije CD-a na kojima je bilo i oko tisuću pjesama, naravno o niti jednoj od njih nismo imali podatke, već smo sve preslušavali kako bismo mogli odrediti koja stvar je dobra za Vanadis. Bilo je to razdoblje koje je tada zahtijevalo veliku kreativnost – dodaje Smiley.

Vanadis je bio više od glazbe. Bio je platforma za koncerte i plesne večeri, a sve je bilo dobro promišljeno i ciljano. Vrijeme izlaska počinjalo je već oko 20 sati uz slušanje top liste na Radio Virovitici gdje su mladi mogli saznati što ih čeka te večeri.

– U 21 sat već je bio red dug nekoliko desetaka metara. Ulazilo se dok je vani još bio dan, sve kako bi se zauzelo omiljeno mjesto i uronilo u atmosferu. Pjesme su bile naš alat da ljude spojimo, izvučemo ih iz mračnih misli i svakodnevice. Glazba je bila naš jezik zajedništva – svatko je u Vanadisu znao da će doći na red, da će čuti svoj pjesmu – prisjeća se DJ Smiley, koji posebno ističe tehničku posvećenost kolege Vlade Perića s kojim je dijelio zajedničke interese i ljubav prema glazbi.

– On je bio srce i duša backstagea. Osim što je bio odličan DJ, slagao je kablove, čistio reflektore, održavao opremu s nevjerojatnom predanošću. To ne možeš naučiti, to moraš voljeti – govori Marijan.

Svoj osvrt na Vanadis podijelio je i Marijan Smojver, poznatiji kao DJ Boss, koji je u klubu prvo bio gost, a kasnije i DJ. Njegova priča dodatno potvrđuje koliko je Vanadis duboko utkan u kolektivnu memoriju jedne generacije.

– Ja sam dobio priliku biti dio Vanadisove priče i na tome sam zahvalan. Bio sam dio odlične ekipe koju su u moje vrijeme, osim Vlade Perića, činili Robert Cenger, Petar Filipović, Dijana Kurjančić, Mladen i Danijel Ferenczffy te Želimir Margetić. Posebno me se dojmila atmosfera kad sam radio jer svi su bili uvijek vedri i dobro raspoloženi, od Dijane na ulazu, ekipe za šankom ili redara i ostalog osoblja pa sve do Vlade Perića koji je ostavio ogroman trag na moje kasnije razumijevanje tog posla. Kao klinac slušao sam starije kako pričaju o Vanadisu i jedva sam čekao da i sam zakoračim unutra. Kad sam prvi put ušao, bio sam oduševljen. Glazba je bila raznolika, svatko je mogao pronaći nešto za sebe i jednostavno sam se zaljubio u to mjesto – prisjeća se DJ Boss.

Njegove tinejdžerske godine bile su, kako kaže, rezervirane isključivo za Vanadis.

– S ekipom bih išao plesati do jutra, a slušalo se sve – od techna, housea i rock and rolla, do domaćih hitova. Feštalo se na sve – i to vrhunski. Vanadis nije bio samo klub, bio je način života – prisjeća se Marijan i ističe kako mu je upravo Vlado Perić omogućio da se prvi put okuša kao DJ.

– Rekao mi je da vidi koliko volim glazbu i pitao me želim li biti DJ. Naravno da sam želio. Uz njega sam naučio sve – što znači biti DJ, kako promišljati glazbu, kako čitati publiku i gledati širu sliku. Radio sam s Vladom i dijelio s njim brojne nezaboravne večeri – dodaje Marijan.

Za DJ Bossa, Vanadis je bio više od vikend zabave – bio je dio identiteta mladih ljudi tog vremena.

– Kad se sjetim tih dana, najviše mi ostaju slike nas koji izlazimo iz Vanadisa, puni dojmova i već brojimo dane do sljedeće subote. Vanadis je bio mjesto gdje smo se okupljali, smijali, plesali i stvarali uspomene koje nosimo i danas – govori.

A za DJ Smileya, koji će zabavljati publiku u DJ kabini, Vanadis će ove subote biti poput automobila DeLorean iz filma “Povratak u budućnost” – sredstvo kojim će se ljudi vratiti u jedno sretnije, bezbrižnije doba. Želja mu je da to ne bude nostalgija i tuga zbog prošlih dana, već slavljenje zajedništva koje je ljude tada povezivalo.

– Mnogi koji su nekada dolazili u Vanadis sada imaju svoje obitelji. Mnogi od nas su se i upoznali u Vanadisu ili svoj zajednički rad u ovom prostoru okrunili brakom kao što su to učinili Vlado i Silvija Perić, moja današnja žena Iva i ja, ili Robert i Dijana. Bilo bi predivno kada bismo svi mi koji smo bili dio ove priče svojoj djeci prenijeli ovo predivno iskustvo da i oni pokušaju nešto slično ili da svojoj djeci pokažu gdje su učili prve plesne korake, gdje su se smijali, voljeli, i sanjali. Možda ćemo im zajedno dati razlog da dođu – ne da bi žalili za prošlošću, već da bi slavili ono što smo tada izgradili – zaključio je DJ Smiley.

