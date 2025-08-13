Od velikih infrastrukturnih projekata do sportskih rekorda i humanitarnih djela – Virovitica je i ove godine, u povodu Dana grada, nagradila one koji grad čine boljim mjestom za život. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u srijedu, 13. kolovoza, nagrade su uručili gradonačelnik Ivica Kirin i predsjednica Gradskog vijeća Ivančica Fett-Škvarić ističući kako su dobitnici primjer predanosti i ustrajnosti te najbolji ambasadori grada u svojim područjima djelovanja.

Najviše gradsko priznanje – Zlatna plaketa Grada Virovitice – uručena je Poslovnom parku Virovitica d.o.o. za izniman doprinos razvoju javne infrastrukture na području grada te Turističkoj zajednici Grada Virovitice za uspješno provođenje programa i aktivnosti kojima je unaprijeđena turistička ponuda i podignuta vidljivost grada na karti poželjnih destinacija.

Zahvalnice Grada Virovitice dodijeljene su Anji Duršot za izradu vizualnog identiteta Grada Virovitice, Đurđici Gibi i Željku Šojatu za osobit doprinos u kreativnom oblikovanju javnog prostora, Ivici Valentiću za 100 dobrovoljnih darivanja krvi te Sanji Mikolčić za doprinos promoviranju obrtništva i cvjećarske struke.

Priznanja su otišla i organizacijama i sportskim klubovima koji obilježavaju značajne jubileje i rezultate: Organizaciji slijepih Virovitičko-podravske županije za 70 godina neprestanog rada i djelovanja, Stolnoteniskom športskom klubu Virovitica za 50 godina postojanja, Klubu ritmičke gimnastike „Pirueta“ za 10 godina uspješnog rada te Košarkaškom klubu Virka Virovitica za povijesni uspjeh juniorske ekipe.

U ime svih ovogodišnjih dobitnika javnih priznanja zahvalu je uputila direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec.

(icv.hr, žđl)