Svečanim i bogatim glazbenim programom u danas, 22. svibnja, obilježen je Dan Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica. Škola, koja ove godine slavi čak 139 godina djelovanja, predstavila je impresivne uspjehe protekle školske godine, nagradila najbolje učenike i emotivno ispratila maturante.

Program je započeo nastupom školskog zbora pod ravnanjem profesorice Lidije Šunk Kozjak, koji je izveo hrvatsku himnu i himnu škole. Uslijedile su čestitke učenicima koji su tijekom školske godine osvajali nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Njih je, kako je istaknuto, bilo više od 80 – što Glazbenu školu “Jan Vlašimsky” ponovno svrstava među najuspješnije glazbene škole u Hrvatskoj.

Posebno priznanje dodijeljeno je i najučenicama godine. U osnovnoškolskom programu za titulu su bile nominirane Lisa Petrović, Tena Blažević i Petra Kubin. Priznanje je pripalo Lisi Petrović, učenici profesorice Mirjane Dizdarević Bjelajac.

U srednjoj školi titulu najučenice ponijela je Palma Ramljak, učenica profesorice Karoline Šuper, a uz nju su bile nominirane i Tihana Marija Majetić te Karla Britvić.

Tijekom programa izvedeno je više glazbenih točaka učenika škole, a profesorima su uručena priznanja za jubileje i dugogodišnji doprinos obrazovanju mladih glazbenika.

Najdirljiviji trenutak svečanosti bio je oproštaj maturanata koji su pod vodstvom razrednika Slobodana Radovanovića izveli pjesmu “Thank You for the Music” grupe ABBA. Emotivan nastup raznježio je publiku i mnogima izmamio suze. Četvero maturanata školu pohađa još od glazbene igraonice, što dodatno govori o njihovoj povezanosti sa školom i profesorima.

Ravnatelj Damir Mihaljević zahvalio je svim učenicima, roditeljima, profesorima i partnerima škole koji su tijekom desetljeća gradili njenu prepoznatljivost i kvalitetu.

– Naša škola nije samo obrazovna ustanova, ona je središte glazbene kulture našega grada. Ponosan sam na svaku generaciju učenika i svakog učitelja koji je prenosio ljubav prema glazbi – rekao je ravnatelj, istaknuvši važnost zajedništva i podrške lokalne zajednice.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je kako je Glazbena škola Jan Vlašimsky jedna od najvažnijih kulturnih institucija u Virovitici.

– Tko bi prije 10 ili 15 godina pomislio da ćemo imati jednu od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj? A danas ju imamo, i to ne jednom, nego više puta. Vi ste hram kulture ovog grada – rekao je Kirin, najavivši izgradnju nove školske zgrade s koncertnom dvoranom.

– To je najmanje što kao Grad možemo učiniti za vas, jer ste to zaslužili svojim radom, trudom i strašću koju ulažete u glazbu – dodao je.

Svečanosti su prisustvovali i brojni gosti, među kojima i pročelnica za obrazovanje Virovitičko-podravske županije Martina Bunić, ravnatelji virovitičkih obrazovnih ustanova, profesori i roditelji.

(icv.hr, žđl)