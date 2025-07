Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i blagdanom, uz mogućnost do 16 radnih nedjelja u godini. S obzirom na to da se u Virovitici već tradicionalno obilježava Dan grada – Rokovo, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin donio je Odluku o trajanju manifestacije “ROKOVO 2025”, a istom se definira razdoblje manifestacije – od 14. do 18. kolovoza.

Za vrijeme trajanja manifestacije odobravaju se ugostiteljske, trgovačke, kulturne, zabavne i sportske aktivnosti na području grada, a sve u svrhu promicanja turizma.

Manifestacija počinje u četvrtak, 14. kolovoza te obuhvaća i blagdan Velike Gospe. Navedenom Odlukom stoga se dozvoljava, kao dio manifestacije, prigodna prodaja na štandovima, kioscima, pokretnim napravama i sl. u središtu grada u sve dane trajanja manifestacije.

Prigodna prodaja, kao dio manifestacije, može započeti najranije u 8:00 i završiti najkasnije u 1:00 sat sljedećeg dana, a iznimno, sa 16. na 17. kolovoza prigodna prodaja može trajati do 3:00 sata.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

(virovitica.hr)