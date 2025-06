Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, otvorila je u četvrtak, 5. lipnja, u Virovitici 17. Hrvatsku Konferenciju o pokretnim knjižnicama i 11. Festival bibliobusa u Virovitici.

Budući da okuplja svih šesnaest hrvatskih bibliobusnih službi, ovo je dosad najveći susret bibliobusa u povijesti Hrvatske. Ovaj jedinstveni skup organizira Hrvatsko knjižničarsko društvo i njegova Komisija za pokretne knjižnice, dok je domaćin Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica.

Otvorenju su uz domaćine, ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Roberta Fritza i djelatnike, nazočili potpredsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva Branka Tuđa Kanceljak sa suradnicima, savjetnica za narodne knjižnice Dunja Marija Gabrijel, u ime glavne ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ivanke Stričević, župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima, predstavnici svih bibliobusnih službi u Hrvatskoj, kao i predstavnici službi iz osam zemalja: Bugarske, Estonije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije, Španjolske i Ukrajine (čime skup ima međunarodni karakter), ravnatelji knjižnica, voditelji Matičnih razvojnih službi za narodne i školske knjižnice, predstavnici gradova, općina, škola, vrtića…

KNJIŽNICA DOSTUPNA SVIMA

Otvarajući Festival, ministrica Obuljen Koržinek istaknula je kako je nešto više od 10 milijuna eura iz nacionalnih i europskih sredstava uloženo u razvoj hrvatskog knjižničarstva, a rezultat je itekako vidljiv.

-Osim što smo u našem mandatu uložili u izgradnju ili obnovu više od 25 knjižnica diljem Hrvatske, po prvi smo put donijeli i Nacionalni plan, strateški dokument za razvoj Bibliobusne službe – jedan od prioritetnih smjerova sveukupnog razvoja knjižničarstva. U prošloj financijskoj perspektivi osigurali smo 12 novih bibliobusa iz europskih te nekoliko bibliobusa iz nacionalnih sredstava.

Cilj nam je bio pokrenuti Bibliobusne službe u županijama koje ih do tada nisu imale jer to je doista važna služba koja omogućuje da knjiga dođe do onih sugrađana koji nemaju jednostavan pristup knjižnici – ustvrdila je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Povod ovogodišnjeg domaćinstva Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica jest upravo osnivanje i ustroj Bibliobusne službe VPŽ, čime je osigurana potpuna pokrivenost županije knjižničnom mrežom, objasnio je ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz.

-Tema današnje i sutrašnje konferencije orijentirana je na ulogu pokretnih knjižnica kao pristupačnih, uključivih, fleksibilnih i otpornih oblika knjižničnih usluga koje odgovaraju na potrebe suvremenih zajednica. Mogućnost doprinosa temama i rezultatima Konferencije i Festivala, prilika za logističku podršku i domaćinsku potporu, čine nas snažno motiviranima.

Taj će entuzijazam sigurno biti ugrađen u buduće proaktivno djelovanje naše službe i primijenjen na područnu korisničku zajednicu – istaknuo je ravnatelj Robert Fritz, zahvalivši osnivačima, pokroviteljima, komisijama i ostalim sudionicima na izvrsnoj organizaciji ovako velikog knjižničarskog događanja u Virovitici.

NOVOOSNOVANI, ALI S HVALEVRIJEDNIM BROJKAMA

Iako se još uvijek smatraju novoosnovanom službom, počevši s radom u jesen 2023., Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije može se pohvaliti izvrsnim brojkama – čak 50 stajališta, mjesečno prijeđenih 1500 kilometara i oko 1100 korisnika.

-Ponosni smo što možemo sudjelovati u ovom značajnom događaju koje okuplja knjižničare, bibliobusne službe i ljubitelje knjiga iz cijele Hrvatske, ali i šire, posebice jer smo još uvijek „mlada služba“. Ovo je izvrsna prilika koja omogućuje građanima da iz prve ruke dožive što sve bibliobusi nude, police bogate knjigama za sve generacije.

Naravno, tu je i uvijek potrebna razmjena iskustava s ostalim kolegama – istaknula je voditeljica Bibliobusne službe Virovitičko-podravske županije Elena Marošević.

Bibliobusne službe već desetljećima omogućuju pristup knjizi, znanju i kulturi u svim krajevima Hrvatske, osobito onima udaljenima i manje dostupnima, naglasila je potpredsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva Branka Tuđa Kanceljak.

-Ovaj dan, zajedno s konferencijom koju otvaramo, prilika je da dodatno istaknemo ulogu bibliobusnih službi u jačanju socijalne uključenosti, kulturne povezanosti i informacijske dostupnosti. HKD kao društvo želi u budućnosti preko svojih članova, knjižničara, biti što pokretljivije i stići do svakog korisnika koji treba našu uslugu, a pokretne knjižnice su već tamo – rekla je B. Tuđa Kanceljak.

LEKTIRA, PRIČAONICA, PREDSTAVA

Dijete koje živi u gradu u svojoj blizini ima i knjižnicu, glazbenu školu, može ići na više treninga i baviti se raznim hobijima. No, što je s djecom u selima, koja to nemaju? Kako bi odgovorili na dječju znatiželju, ljubav prema čitanju, novim spoznajama i druženju, Komisija za pokretne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, koja postoji već 24 godine, zahvaljujući skupini entuzijasta, pokrenula je inicijativu za pokretanjem pokretnih knjižnica, a koje će biti dostupne djeci i odraslima i u najudaljenijim mjestima u Hrvatskoj.

-Željeli smo omogućiti dostupne kulturne, informativne, zabavne sadržaje svima onima koji ih nemaju u svojoj sredini i kojima nije lako do njih doći. Zato je pokretna knjižnica savršen način kroz koji se sve to može ostvariti: bibliobus postaje i mjesto za pričaonicu, predstavu, radionicu, igru, učenje, a vrlo blizu kućnog praga. Ovakvi festivali su nam važni kako bi bibliobusi i sav njihov potencijal bio što vidljiviji onima koji donose odluke o osnivanju službi i njihovom financiranju, da ih podrže i na ovaj način omoguće sadržaje za sve one u udaljenijim mjestima kojima su knjige, predstave, igre, radionice inače nedostupne.

Danas u bibliobusima imate programe za bebe, knjižničari građu donose u zatvore, a velika nam je želja u budućnosti uspostaviti dvosmjenski rad naših službi te iskoristiti pozitivne prakse od kolega iz inozemstva, s kojima smo uvijek u kontaktu i izmjenjujemo iskustva – naglasila je Klaudija Mandić, predsjednica Komisije za pokretne knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva.

OPISMENJIVANJE NA TERENU

Da je ovaj značajan događaj dokaz koliko je znanje živo, pokretno i pristupačno svima, ustvrdio je i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović. Županija je od prvog dana partner virovitičkoj knjižnici na projektu bibliobusne službe „Potrubi za knjigu“ te financira službu i plaću za dva djelatnika.

-Virovitičko-podravska županija može se ponositi Bibliobusnom službom koja danas ima korisnike u svim općinama, zbog čega knjige putuju do praga svakog doma. Knjige obogaćuju naš život, uz njih rastemo i učimo, a kroz pokretne knjižnice to je sada dostupno svima – istaknuo je župan Andrović, naglasivši kako je od posebnog značaja što su Virovitica i VPŽ domaćini ovoga Festivala, čime se pokazuje kako vjeruju u vrijednost koje promiču pokretne knjižnice.

Grad Virovitica je, prepoznajući važnost Bibliobusne službe u promicanju kulture čitanja, osigurao primjeren prostor za njenu građu; parkiralište s garažom, čime je dodatno podržao kontinuitet i dostupnost knjižnične usluge na terenu.

Gradonačelnik Ivica Kirin rekao je kako unatoč tome što je Virovitica jedan od manjih gradova u Hrvatskoj, pokazuje kako, kad je riječ o kulturi, ima „veliko srce i viziju koja nadilazi granice lokalnog“.

-Ovim potezom činimo nešto izuzetno važno: pokazujemo da stanovnici velikih gradova nisu jedini koji zaslužuju pristup kulturi. Zahvaljujući bibliobusu, kultura dolazi i u ona mjesta gdje nema ni taksija, ni autobusa, ni redovitih prometnih linija. Kultura je temelj koji nas oblikuje i održava kao narod, i zbog toga ovakve inicijative imaju neprocjenjivu vrijednost.

Zahvalan sam što danas mogu reći da knjižničari imaju važnu zadaću: nisu tu samo zbog promocija, događanja i knjiga; oni doslovno opismenjuju sve naše krajeve, naš narod. U vremenu kada nove generacije sve više gube vještinu čitanja, vi ste oni koji to znanje i naviku održavate živom – rekao je I. Kirin.

IZMJENA ISKUSTAVA

Da je ovo odlična prilika za razmjenu iskustava i upoznavanje s radom drugih službi, ustvrdila je i Petra Skelin Giljanović, koordinatorica rada Županijske bibliobusne službe Gradske knjižnice Marka Marulića Split. Njihov bibliobus, kojeg prati i biblio-bike (bicikl kojim knjige i građa također dolaze do korisnika, op.a.), proglašen je Misterom bibliobusa na Festivalu, kojeg su posjetitelji birali digitalnim glasovanjem.

Ekipa Bibliobusne službe u veselom je tonu zahvalila na nagradi i poželjela svima na Festivalu puno novog znanja i iskustva koje će svi dijeliti u svom radu sa korisnicima.

-Naša je služba također relativno nova, počela je s radom 2023. godine. Na terenu smo tek dvije godine i trenutno brojimo 25 stajališta s više od 1 260 korisnika. Bibliobus je iznimno važan za stanovništvo Splitsko-dalmatinske županije jer nemaju svi pristup knjižnicama, a neke su i par sati udaljene od njih. Ovo im je jedina mogućnost pristupa kulturnim sadržajima, doslovce pred kućnim pragom – osvrnula se na stanje u okolici Splita Skelin Giljanović.

Posebno svečani dio programa otvorenja odnosio se na one koje se često ne vidi, a najzaslužniji su što bibliobusi stižu na lokacije diljem Hrvatske, a to su vozači i vozačice bibliobusa, koje uz knjižničare i knjižničarke čine dio posade putujućih knjižnica. Na pozornici u Virovitici okupljeni su im pljeskom zahvalili ne samo na kilometrima do najudaljenijih mjesta u Hrvatskoj, već i što na terenu s djecom i odraslima dijele svakodnevnicu i donose cijeli jedan novi svijet na kotačima.

NE TAKO TIPIČNI AUTOBUSI

Virovitica je tako postala grad „putujuće kulture“, gdje su u centru grada posjetitelji 16 bibliobusa mogli razgledati od 10 do 15.30 sati, kada su u defileu vozila krenula do Veleučilišta u Virovitici, gdje će ostati do kraja konferencije. Ljubitelji knjige, igara, robotike, virtualne stvarnosti i druženja, učenici, vrtićarci i brojni znatiželjnici navirili su se u veće i manje bibliobuse i otkrivali što voze i donose na svojim policama.

Iako su još uvijek premali da bi bili svjesni svih potencijala ovih putujućih knjižnica, mališani iz DV Cvrčak Virovitica oduševili su se vidjevši sve bibliobuse na okupu. Police prepune zanimljivih slikovnica i ne tako tipični autobusi preuzeli su svu pažnju vrtićaraca, a neki od njih s nama su podijelili svoja iskustva.

-Nisam nikada vidjela autobus s ovoliko knjiga. Sve mi se sviđa, ali najviše šarene slikovnice o konjima i ostalim životinjama. Rado ću posuditi neku od njih – otkrila nam je šestogodišnja Nika iz virovitičke vrtićke skupine Tratinčice.

-Super mi je ovdje, ali nisam mislio da su autobusi tako dugački. Svašta mi se sviđa, a želio bih posuditi neku knjigu o autima – ubacio se sedmogodišnji Gabrijel, Nikin prijatelj iz skupine.

STRUČNA PREDAVANJA I RAZMJENA ISKUSTAVA

Spomenimo kako su svečani program otvorenja uveličali i izvođači – učenice Vokalnog tria – Lorena Vlašić, Tasha Filipović i Antea Lukač; pod mentorstvom prof. Valnee Maršić iz Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, polaznici Dramskog studija Kazališta Virovitica te Glazbena igraonica Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice, koju vode Ana Filipović i Dijana Sulimanac, a koji su izveli hitove Another Brick in the Wall i Sweet Child O’ Mine.

Nakon otvorenja, uslijedio je Okrugli stol na temu „Vozila pokretnih knjižnica – izazovi i mogućnosti za budućnost“, a program se nastavlja u petak, 5. lipnja, u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitici, stručnim programom na kojem će domaće i bibliobusne službe iz inozemstva predstaviti svoj rad, programe i inovativne pristupe. Proglašenjem najljepšeg postera završava se ova posebna konferencija i povijesni Festival bibliobusa u Virovitici.

(icv.hr, dj, mlo, foto: K. Toplak, M. Lovrenc, D. Jagarinec)