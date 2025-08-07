Životinje smještene u mini-zoološkom vrtu „Hrvatska Sahara“ zaokupile su pozornost malih sudionika ovotjedne muzejske ljetne družionice u Đurđevcu. Timaritelj Matija upoznao je djecu sa svim poslovima i obavezama prema životinjama. Doznali su da ih on redovito hrani i timari, te čisti staje i održava njihov smještajni prostor čistim i urednim.

Bila je to i poučna družionica u kojoj su radoznali mališani imali puno zanimljivih pitanja nakon kojih su doznali kako se treba ophoditi prema životinjama. Obitelj deva i ljame posebno su uživale u pažnji i interesu koju su im poklanjala djeca, no bez pozornosti i dodatnog interesa nisu ostale ni razigrane patuljaste koze, ponii, magarci, ovce i raznovrsna perad. A djeca su imala prilike vidjeti i nove stanovnike zoo-a surog orla i harrisovog jastreba.

Svoje dojmove prenijeli su na papir u kreativnom dijelu druženja, dok su im neke od patuljastih koza poslužile i kao modeli.

– Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže sljedećoj družionici, 13. kolovoza u Muzeju Grada Đurđevca od 10,00 sati. Tema družionice su životinje u našem okruženju, a vodit će ju naš sugrađanin Robert Rodman – poručili su iz Muzeja.

(icv.hr, djurdjevac.hr)