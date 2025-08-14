Prema najnovijim analizama portala Gradonačelnik.hr, Grad Đurđevac se u posljednje vrijeme u velikom broju kategorija svrstao među Top 10 gradova u Hrvatskoj po ostvarenim rezultatima.

– To je jasan pokazatelj da su svi naši napori na dobrom putu i da ostvarujemo zapažene rezultate. Naš je cilj, korištenjem sredstava Europske unije, ali i nacionalnih izvora financiranja, u što većoj mjeri sufinancirati projekte Grada i naših ustanova te tako kontinuirano poboljšavati standard života naših građana – istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Dodao je kako je Grad Đurđevac u više navrata svrstavan među najuspješnije gradove u Hrvatskoj te da se nalazi u Top 10 u nekoliko ključnih područja: po ulaganju u poduzetništvo i obrtništvo, rastu broja poduzetnika i obrtnika, razvoju poslovnih zona, potporama poljoprivrednicima te po povlačenju i korištenju EU sredstava, u čemu je među vodećima već osam godina zaredom.

Đurđevac je također među najboljima u Hrvatskoj po ulaganju u obrazovanje, predškolski odgoj, socijalnu zaštitu i gospodarenje otpadom. Ostvaren je postotak odvajanja otpada od 51,79 posto, čime je Grad značajno nadmašio nacionalni prosjek za gradove od 28,25 posto, kao i državnu razinu od 49 posto.

Gradonačelnik je podsjetio i na niz aktualnih projekata koji su u provedbi.

-U tijeku je provedba projekta Centara za starije osobe Đurđevac, Aglomeracije na području prigradskih naselja gdje su sad već intenzivno krenuli radovi. U tijeku je i postupak javne nabave za izvođače radova za projekt dogradnje Osnovne škole Đurđevac, dogradnja zgrade suda u Đurđevcu te uređenje fasade na utvrdi Stari grad. Paralelno s tim se i pripremaju novi projekti za prijavu. Traje i savjetovanje za projekt zelene infrastrukture preko kojeg ćemo prijaviti uređenje okoliša utvrde Stari grad da jezerima, šetnicama i amfiteatrom- rekao je gradonačelnik Janči.

Paralelno se pripremaju i novi projekti za prijavu, uključujući i projekt zelene infrastrukture kojim je predviđeno uređenje okoliša utvrde Stari grad s jezerima, šetnicama i amfiteatrom.

– U Gradu Đurđevcu postoji kontinuitet u pripremi, prijavi i provedbi projekata te smo spremni za prijavu na nove natječaje – zaključio je gradonačelnik Janči.

(djurdjevac.hr)