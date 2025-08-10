Utakmicama polufinala i finala jučer je završen još jedan malonogometni turnir kvartova grada Đurđevca.

Pred prepunim stadionom ŠRC-a u Đurđevcu u veličanstvenoj atmosferi nogometa i zabave, naslov prvaka osvojila je ekipa Peski Caffe bar M, koja je u finalnom susretu pokazala iznimnu dominaciju. U uvjerljivoj završnici turnira nadigrali su ekipu Peski III rezultatom 8:2, čime su potvrdili svoju nadmoć i zasluženo ponijeli titulu pobjednika.

Za pobjedničku ekipu Peski Caffe bar M nastupili su: Dino Balala, Mario Šostarec, Domagoj Horvat, Dario Golubić, Bruno Patačko, Ivan Kovač, Lovro Jerbić, Luka Pokas, Nikola Posavec i Darko Vranić.

U utakmici za treće mjesto sastale su se ekipe Centar II i Centar III, a u iznimno napetom dvoboju slavila je ekipa Centar II rezultatom 6:5.

Turnir je obilovao odličnim potezima, sportskim duhom i natjecateljskim žarom, a posebno su se istaknuli i pojedinci. Titulu najboljeg igrača prvenstva osvojio je Lovro Jerbić, dok je najbolji strijelac bio Domagoj Horvat. Za najboljeg vratara turnira proglašen je Dino Balala, koji je sjajnim obranama u ključnim trenucima značajno pridonio uspjehu svoje ekipe.

(djurdjevac.hr, foto: Podravski radio)