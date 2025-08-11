Grad Đurđevac će i u ovoj školskoj godini pomoći roditeljima osnovnoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.

-Ovo je jedanaesta godina kako Grad Đurđevac sufinancira nabavu udžbenika za srednjoškolce i radnih bilježnica te nabavu radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce uključujući i učenike Područne škole Suha Katalena čiji osnivač nije Grad Đurđevac. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava udžbenike, dok će Grad Đurđevac u cijelosti financirati nabavu radnih bilježnica i obveznih radnih materijala (likovna mapa i pribor za tehničku kulturu) za sve osnovnoškolce. Već smo u postupku javne nabave za sve potrebno jer ocjenjujemo da je važno ulagati u školstvo i da će to biti značaja pomoć roditeljima – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Grad i ove godine sufinancira nabavu školskog pribora u iznosu od 70,00 eura za sve učenike Odjela za djecu s teškoćama, uključujući i učenike koji dolaze iz okolnih općina. Također, srednjoškolci već tradicionalno ostvaruju pravo na 70,00 eura za nabavu udžbenika- naglasio je gradonačelnik te je dodao kako je ulaganje obrazovanje i znanje ulaganje u budućnost. Djeca su naša najveća vrijednost i upravo zato ćemo i dalje ulagati u školstvo.

Udžbenici, radne bilježnice i radni materijali učenike Osnovne škole u Đurđevcu dočekat će u školskim klupama, tako da roditelji ne moraju posebno naručivati radne bilježnice i materijale.

Roditelji srednjoškolca, učenika Područne škole Suha Katalena i učenika polaznika Odjela za djecu s teškoćama kao i do sada podnosit će u Gradsku upravu zahtjeve za sufinanciranje nabave udžbenika uz te će uz zahtjev morati priložiti račun, a sredstva će biti isplaćena na račune roditelja odnosno skrbnika. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Gradsku upravu najkasnije do 30. rujna 2025. godine.

Već tradicionalno, Grad Đurđevac će prvašiće na prvi školski dan razveseliti i novim pernicama kako bi im se uljepšao početak školovanja i olakšalo svladavanje školskih obveza.

Nastavlja se i projekt Grad s najljepšim dječjim osmijehom pa će tako na klupama učenike dočekati i četkice za zube i jabuke.

Sve je to samo nastavak mjera koje Grad svake školske godine osigurava za svoje učenike.

Detalje i materijale možete pronaći OVDJE.

(djurdjevac.hr)