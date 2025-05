U organizaciji Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ Đurđevac, Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac i Grada Đurđevca, uz podršku brojnih partnera i medijskih pokrovitelja, jučer, 7. svibnja, je u Đurđevcu održana konferencija Inkluzija = Snaga zajednice.

Cilj konferencije bio je otvoriti prostor za raspravu o postignućima i izazovima u području inkluzije osoba s invaliditetom, djece i odraslih s intelektualnim teškoćama, udomljene djece i osoba starije životne dobi, te potaknuti konkretne prijedloge za daljnje jačanje socijalnog dijaloga i širenje mreže socijalnih usluga. Tako se kroz dva panela raspravljalo o problemima, projektima, ali i postignućima na području inkluzije, a zaključak konferencije je da je inkluzija moguća samo ako se svi zajedno zalažemo za nju.

Konferencija je svečano otvorena himnom “I nama sija isto sunce” Udruge Mali princ u izvedbi njezinih članova, čime su još jednom pokazali da su ravnopravni članovi društva i aktivni dionici inkluzije.

Đurđevac – Grad uključenosti i dobre prakse

Na panelima su sudjelovali predsjednici udruga, predstavnici lokalne zajednice, predstavnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Predsjednica Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac, Kristinka Štefan rekla je kako tema inkluzije nije samo pitanje tolerancije.

– Inkluzija je temelj istinske zajednice. Kada otvorimo vrata različitostima tada stvaramo veze među ljudima i stvaramo zajednicu koja uključuje i osnažuje. Vjerujem da ćemo nakon današnje razmjene znanja s punom snagom krenuti dalje. Onoliko smo snažna zajednica koliko smo spremni jedni prema drugima otvoriti prostor, dati glas i pružiti podršku – rekla je Štefan.

Predsjednica Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac Đurđa Dujmović naglasila je kako inkluzija nije samo cilj već put kojim se gradi bolje, pravednije i homogenije društvo.

– Zahvaljujem svima koji svojom suradnjom i podrškom doprinose boljoj kvaliteti života osoba s invaliditetom ali i jačanju zajednice u cjelini. Neka ova konferencija bude prostor razmjene ideje, inspiracija i konkretnih koraka prema boljoj upućenosti svih naših sugrađana – rekla je Dujmović.

Gradonačelnik Grada Đurđevca Hrvoje Janči rekao je kako se snaga zajednice očituje prema brizi prema onim najpotrebitijima.

– Sve što smo mi uspjeli napraviti u Đurđevcu je zato što imamo ljude u Udrugama i u zajednici koji daju jako puno sebe za ostvarenje ovih ciljeva. Cilj ove konferencije je da se podijele primjeri dobre prakse, da bude inspiracija za neke nove korake, da se stvore neke nove aktivnosti. Nadam se da će nam ova konferencija postati tradicija, da ćemo primjenjivati prakse i da ćemo poboljšati status potrebitih u našoj zajednici – rekao je Janči.

Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je kako Ministarstvo kroz zakonske propise i strateške dokumente u suradnji s drugim dionicima radi na unaprjeđenju prava osoba s invaliditetom.

– Najvažniji cilj je podizanje kvalitete života i izjednačavanje osoba s invaliditetom u svakom djelu Republike Hrvatske. Kako bismo pružili podršku svima moramo kontinuirano mijenjati zakone i koordinirati nacionalno-strateške dokumente i na taj način probamo što učinkovitije odgovoriti na potrebe osoba s invaliditetom – rekla je Mađerić.

Predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković rekao je kako je slogan današnje konferencije najbolji primjer toga što se treba raditi za sretno i zadovoljno društvo.

– Zajednica je jaka onoliko koliko ima otvorenosti i prostora za najranjivije skupine našeg društva, za one koji su nam na marginama, za one koji ne mogu ravnopravno sudjelovati u radu i stvaranju i životu zajednice bez pomoći drugih. Danas smo ovdje upravo zbog njih. Ako želimo za svoj temelj stvoriti jednu čvrstu podlogu da bi se mogli dalje boriti moramo se pobrinuti za one najpotrebitije i ranjive skupine i zato vjerujem da je jako bitno organiziranje ovakvih konferencija. U Đurđevcu se dobro vidi na raznim projektima briga o potrebitima, isto se to jako dobro vidi i u Saboru i jako sam ponosan na taj dio svog političkog angažmana. Uz malo dobre volje, pomoći i dostupna europska sredstva, može se zaista napraviti jedna vrhunska inkluzija kao što je to primjer ovdje kod nas – pojasnio je Lacković.

Veselko Gabričević, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika i saborski zastupnik, kazao je kako mu je izrazito drago što je gost u Đurđevcu i što prisustvuje ovoj konferenciji.

– Na konferenciji se raspravlja o osobama s invaliditetom, inkluzivnom dodatku, o problemima umirovljenika. Svi znamo da su problemi umirovljenika veliki. Veliki broj umirovljenika ima izrazito niske mirovine. Mirovine određuju njihov standard i položaj u društvu. To je najznačajnija stavka kad su u pitanju umirovljenici – pojasnio je Gabričević.

Dodao je kako HSU radi velike napore na poboljšanju stanja umirovljenika.

– U saborskom sam klubu sa Željkom Lackovićem, od kojeg imamo veliku potporu u svim programima koje planiramo i realiziramo u dogovoru s resornim ministarstvom. Zahvalan sam na svemu što čini te tako doprinosi boljem standardu svih umirovljenicima – pojasnio je.

O važnosti provođenja obrazovnih politika koje će doprinijeti inkluziji u predškolskim i obrazovnim ustanovama govorila je Marijana Gojčeta, voditeljica službe za standard, darovite i djecu s teškoćama uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Anica Ježić, zamjenica Pravobranitelja za osobe s invaliditetom govorila je o važnosti uloge pravobranitelja u ostvarivanju i promicanju prava osoba s invaliditetom u društvu i preprekama s kojima se susreću u ostvarenju istih. Danijel Rušak, upravitelj područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad Koprivnica upoznao je okupljene sa situacijom na području Koprivničko- križevačke županije o pružateljima socijalnih usluga te je izrazio zadovoljstvo s dosadašnjom suradnjom s njima i sa udrugama u provedbi projekata.

Marica Mirić, predsjednica Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske stavila je naglasak na važnosti uklanjanja fizičkih barijera za osobe s invaliditetom te je Đurđevac navela kao jedan od prvih gradova koji je krenuo i proveo brojne projekte kako bi se osobama s invaliditetom osigurao pristup javnim i društvenim sadržajima.

Predstavljena su i konkretna iskustva udruga iz Đurđevca

Kako bi se olakšao svakodnevni život starijim i nemoćnim osobama na području grada Đurđevca o njih 260 brine 31 gerontodomaćica koje su okupljene u prvu osnovanu udrugu gerontodomaćica na području Hrvatske. O njihovom radu i važnosti za korisnike je govorila Mirjana Mišulin, predstavnica Udruge Susret i koordinatorica gradskog projekta Snaga pomoći.

Na području Đurđevca i šire djeluje i Udruga Osmijeh koja okuplja oko 20 udomitelja koji se brinu o 70-ero udomljene djece, a njihovom radu i projektima govorila je predsjednica udruge Dubravka Čordašev. Naglasila je i kako je Grad Đurđevac prepoznao njihove potrebe te je tako osigurao niz mjera za udomitelje kako bi im se smanjili troškovi i kako bi se što više ljudi potaknulo na udomljavanje, a neke od mjera su sufinanciranje režijskih troškova, smanjena cijena vrtića za udomljenu djecu, oslobođenje plaćanja komunalne naknade te je osiguran prostor za rad udruge.

Mirjana Šandor, predstavnica Gradskog društva osoba s invaliditetom Grada Đurđevca govorila je o suradnji s Gradom Đurđevcom i provedbi zajedničkog projekta uređenja i opremanja Centra za osobe s invaliditetom. Naglasila je važnost i provedbe projekta osobne asistencije kojega provodi društvo te je istaknula kako se i dalje mora raditi na podizanju svijesti zajednice za potrebe osoba s invaliditetom na području cijele Hrvatske iako je ona u Đurđevcu na zavidnom nivo.

Važno je spomenuti i voditelje ove konferencije koji su se pobrinuli da ista bude dinamična sa zanimljivim i važnim pitanjima, a to su Jurica Karana, voditelj Centara za osobe s invaliditetom i Anja Senjan djelatnica Udruge Mali Princ Đurđevac.

Nakon konferencije bio je organiziran obilazak ustanova socijalne namjene i primjera dobre prakse, pa su tako svi okupljeni imali priliku razgledati prostor Kuće podrške Mali princ Đurđevac, Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac i Centar za starije osobe Đurđevac koji je u izgradnji, a imat će kapacitete za smještaj 122 korisnika.

Kako su organizatori istaknuli ova konferencija privukla je veliki broj gostiju i potaknula na razmišljanje o važnim pitanjima i potrebnim koracima za jačanje socijalnih politika i inkluzije.

(djurdjevac.hr)