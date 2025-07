U Muzeju Grada Đurđevca održana je treća poučna i kreativna ljetna družionica pod nazivom Inspirirani izložbom pop arta stvaramo svoja umjetnička djela.

Ravnateljica muzeja Edita Janković Hapavel upoznala je polaznike radionice sa smjerom u umjetnosti zvanim pop art, a objasnila je i kako je on inspiriran vrijednostima i simbolima masovne popularne kulture te potrošačkog društva, poput stripova, reklama i filmskih likova – bliskih i prepoznatljivih široj publici.

Prilikom obilaska izložbe mališani su imali priliku vidjeti devedeset radova nastalih u 20. i 21. stoljeću, izvedenih u različitim tehnikama – litografiji, serigrafiji, grafici, porculanu, C-printu, giclée tehnici, 3D predmetima, kolažu i 3D grafici, a saznali su i nešto više o ovim tehnikama i umjetnicima predstavljenima na izložbi. S obzirom da je ovdje riječ o skupnoj izložbi 24 istaknuta američka i europska predstavnika pop arta, među kojima se ističu Andy Warhol, Roy Lichtenstein, David Hockney, Jim Dine, James Rizzi, Fernardo Bellver i drugi, mališani su naučili nešto i o ovim velikim imenima likovne umjetnosti, promatrajući njihova djela.

U kreativnom dijelu, polaznici radionice prisjetili su se motiva viđenih na izložbi te su služeći se bojicama, flomasterima i pastelama izradili svoje asocijacije na izložbu naziva Poljubi me očima/ Kiss me with your eyes.

Iduća družionica pod nazivom Družimo se i crtamo na izložbi Uokvirena pozivnica, održati će se u srijedu, 30. srpnja s početkom u 10 sati. Podsjećamo da su sve radionice besplatne, a materijal osiguran.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(djurdjevac.hr)