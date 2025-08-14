U Muzeju Grada Đurđevca, 13. kolovoza, održana je još jedna u nizu poučnih i kreativnih ljetnih družionica koje su i ove godine okupile brojne mališane željne znanja i zabave. Tema susreta – životinje u našem okruženju – izazvala je veliko zanimanje i oduševljenje svih prisutnih sudionika.

Voditelj radionice, Robert Rodman predstavio je djeci životinje koje žive u podravskim šumama i livadama kroz fotografije koje je snimio za vrijeme svojih šetnji Podravinom. Fotografije, nastale tijekom njegovih šetnji Podravinom, otkrile su djeci svijet jelena, srna, sova, leptira, vjeverica, lisica i drugih stanovnika naših šuma.

Djeca su kroz razgovor iznijela neke od svojih osobnih doživljaja s šumskim životinjama i naučila nešto više o pojedinim vrstama, njihovim staništima i životu u šumi.

Nakon dinamičnog razgovora, odabrali su najdraže životinje i prikazali ih kroz crtež.

Voditelj radionice istaknuo je kako je važno razvijati empatiju djece prema životinjama i upoznati ih s životinjskim svijetom koji ih okružuje te je naglasio važnost očuvanja i zaštite okoliša. Naime, Robert Rodman čest je gost ljetnih družionica u muzeju, kroz koje njeguje ljubav prema prirodnoj i kulturnoj baštini čiju ljepotu i značaj prenosi na druge.

Sljedeća ljetna družionica u Muzeju Grada Đurđevca održat će se u srijedu, 20. kolovoza u 10 sati, a bit će posvećena Legendi o Picokima i Legendi o rogatom konju – pričama koje će poslužiti kao izvor inspiracije za umjetničko stvaralaštvo.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(djurdjevac.hr)