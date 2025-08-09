Da Đurđevčani vole pečenjak, i kuhan i pečen, pokazao je ovogodišnji Pečenjak party, koji je u petak, 8. kolovoza, organizirala Turistička zajednica Grada Đurđevca u Etno selu sv. Juraj. Za tu posebnu ljetnu prigodu i pečenjak kao pravu ljetnu poslasticu u sklopu Summer Cock Festivala, Turistička zajednica grada Đurđevca je osigurala tisuću klipova pečenjaka, a Band Mladih svojom svirkom dobru višesatnu zabavu.

Mnoštvo posjetitelja, pohrlilo je u Etno selo podno utvrde Stari grad uživati u pečenjacima spravljanim na razne načine, osvježenju, svirci i dobrom društvu. Posjetitelji su, tako, mogli odabrati one koji im bolje odgovaraju, kuhani ili pečeni, a za manifestaciju imaju samo riječi hvale. Pripremljeni mladi klipovi kukuruza vrlo su brzo i podijeljeni.

U pečenju ovih ukusnih ljetnih poslastica mogli su sudjelovati svi zainteresirani, a mnogi su s osmjehom pripremali pečenjake, unatoč izuzetno visokim temperaturama uz vatru. Djelić atmosfere pogledajte OVDJE.

U subotu, 9. kolovoza, na ŠRC-u u Đurđevcu od 18:00 sati igra se polufinale i finale Malonogometnog kvartovskog turnira, a vikend će u nedjelju u 20:00 sati na Trgu sv. Jurja zatvoriti kazališna predstava Balade, glazbena monodrama u izvedbi Jana Kovačića nastala prema zbirci pjesama Balade Petrice Kerempuha Miroslava Krleže.

(djurdjevac.hr)