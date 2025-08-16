U sklopu drugog vikenda Summer Cock festivala 2025., u atriju utvrde Stari grad, Restoran i pivnica Stari grad ugostili su Old Town pub kviz općeg znanja, a natjecatelji testiraju svoje znanje na Old town pub kvizu kojeg priprema ekipa iz Freeks ‘n Geeksa.

Natjecateljske ekipe upregnule su svoje moždane vijuge i u duhu fer igre okušale se u rješavanju zanimljivih, a povremeno i izazovnih pitanja, boreći se za titulu pobjednika kviza. Natjecalo se 18 ekipa, a pobijedila je ekipa Podravski klistiri.

Osim uzbuđenja samog natjecanja, kviz je bio odlična prilika za druženje, zabavu i stjecanje novih znanja. Za sudionike kviza, organizatori su pripremili bogate nagrade.

Podsjetimo, subota je rezervirana za dva atraktivna događaja. Od 18 sati u Park šumi Borik održava se 4. Kampiranje uz Airsoft, a u 20 sati na jezeru Separacija, Rekreativna udruga Podravina i TZ Grada Đurđevca organiziraju popularnu Ribičku noć uz pečenu ribu i nastup TS Podravski bećari.

Nedjelja, 17. kolovoza, zatvara vikend u romantičnom tonu. U atriju utvrde Stari grad, od 20 sati, posjetitelje očekuje Glazbena večer pod zvijezdama i koncert talentirane Laure Kovačević.

(djurdjevac.hr)