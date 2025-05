Muzej Grada Đurđevca pridružuje se obilježavanju Međunarodnog dana muzeja, u nedjelju, 18. svibnja.

Ovogodišnja je tema „Budućnost muzeja u vremenu brzih promjena“ (Future of Museums in Rapid Changing Communities) s ciljem da muzeji zauzmu aktivniju ulogu u oblikovanju održive budućnosti i ukažu na njihovu važnost kao dinamičnih obrazovnih institucija.

Muzej Grada Đurđevca povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u nedjelju, 18. svibnja 2025. svim posjetiteljima nudi mogućnost besplatnog ulaska i razgled svih muzejskih postava, Interpretacijskog centra Picokijade te velike inozemne izložbe pop -arta, Poljubi me očima / Kiss me with your eyes. Publici će također biti dostupna za razgledavanje i slika Ivana Generalića, Rogati konj, 1961.(zaštićeno kulturno dobro RH).

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže u obilježavanju, u radno vrijeme muzeja od 10,00 do 16,00 sati.

(djurdjdevac.hr)