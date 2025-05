U organizaciji Muzeja Grada pred mnogobrojnom publikom, u petak, 23. svibnja pružen je likovni i glazbeni doživljaj, otvorenje izložbe akademskog slikara Duška Šibla i koncert u izvedbi Kosjenke Turkulin za klavirom i Brunom Philippom za klarinetom. U ime gradonačelnika Hrvoja Jančija, te predsjednika Gradskog vijeća Grada Đurđevca i saborskog zastupnika Željka Lackovića, i u svoje ime nazočne je pozdravila Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca.

O izložbi su govorile književnica Božica Jelušić i ravnateljica Edita Janković Hapavel koje su ujedno i autorice predgovora kataloga. Publici se obratio i sam autor Duško Šibl, koji je zahvalio na suradnji i organizaciji izložbe.

Izložbu pod nazivom “Od figuracije do apstrakcije i natrag / From Figuration to Abstraction and Back” možete razgledati do 15. lipnja 2025. godine. Ova izložba donosi pregled autorova umjetničkog puta, koji se dinamično kreće između figurativnog i apstraktnog izraza.

Duško Šibl, hrvatski je slikar s bogatim međunarodnim iskustvom i radom u Londonu i Zagrebu, poznat je po svom osebujnom rukopisu koji spaja gestualnost, ekspresiju i promišljenu likovnu dramaturgiju. Izložba predstavlja izvrsnu priliku za publiku da upozna raspon i dubinu njegova stvaralaštva unazad 40 godina stvaralaštva.

Projekt i izložba su sufinancirani sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

