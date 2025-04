Općinski načelnik Općine Podravske Sesvete podnio je prijedlog, na temelju kojega je Općinsko vijeće na svojoj 31. sjednici donijelo Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći osobama starijim od 65 godina s područja Općine Podravske Sesvete.

Kao i prethodnih godina, Općina Podravske Sesvete nastavlja s brigom o najugroženijim kategorijama stanovništva te isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od:

• 65,00 eura osobama starijima od 65 godina, koji na dan podnošenje Zahtjeva navršavaju 65 godina ili više,

• 65,00 eura korisnicima prava iz Zakona o socijalnoj skrbi (primateljima zajamčene minimalne naknade), neovisno o dobi.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom podnosi se i preuzima osobno u Maloj sali Općine Podravske Sesvete (prizemlje) u razdoblju od 11. do 18. travnja 2025. godine, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, a nedjeljom od 08:00 do 14:00 sati. Alternativno, zahtjev se može dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu Općine, Ivana Mažuranića 1, 48363 Podravske Sesvete ili na e-mail adresu: [email protected].

Potrebni zahtjev možete pronaći OVDJE.

(podravske-sesvete.hr)