Iza grada Đurđevca je još jedna uspješna Picokijada, koja je ove godine po mnogočemu bila rekordna i spektakularna.

Rekao je to direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca, Mario Fuček, zahvalivši svim udrugama i pojedincima koji su bili dio priče o organizaciji priredbi u sklopu 57. Picokijade.

– U Picokijadi ne sudjeluje veliki broj profesionalaca, uglavnom su to amateri, koji možda i odrade bolji posao jer svojom voljom, entuzijazmom i kreativnošću nadoknađuju mogući manjak profesionalnosti. Stoga velika zahvala i naklon do poda ide upravo njima. Bili ste sjajni i to veliki broj ljudi vidi i prepoznaje. Posebni i poznati smo po tome što još uvijek baštinimo tradiciju, povijest i sve ono lijepo što Podravina ima. Mi zaista s tom bogatom baštinom i sa svim našim krasnim ljudima možemo parirati puno većim sustavima, gradovima i njihovim događanjima, jer imamo veliko srce – rekao je direktor.

Istaknuo je i kako o uspješnosti ove najveće turističke manifestacije kontinentalne Hrvatske govore i same, neslužbene, brojke posjećenosti.

– Procjena je oko 50.000 posjetitelja, čak i nešto više. U svakom slučaju, ova Picokijada bila je rekordna po posjećenosti. Pojelo se više od dvije tone mesa, što je oko deset tisuća porcija, popilo se 25 tisuća piva i isto toliko vina. To su fantastične brojke i zaista sam sretan zbog toga. Naravno, bilo je i grešaka – već smo ih analizirali i već se pripremamo za sljedeću Picokijadu. Nadamo se da će iduća biti još bolja, iako nemamo infrastrukturu i financijska sredstva kao druge manifestacije, niti nam trebaju sve dok imamo naše sugrađane, volontere i sve drage ljude koji se svake godine aktivno uključuju u tu našu veliku podravsku priču – rekao je Fuček.

(djurdjevac.hr)