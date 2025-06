U utvrdi Stari grad u Đurđevcu danas, 16. lipnja, je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen bogat i raznovrstan program ovogodišnje 57. Picokijade koja će se ove godine održati od 27. do 29. lipnja.

I ove će godine, zadnjeg vikenda u lipnju, u Đurđevcu oživjeti stari zanati, tradicijski način življenja, sportske priredbe, kazališne predstave, povorka aranžiranih kola, prodaja žive stoke kako je to nekada bilo te brojna druga događanja. Picokijada će i ove godine dati priliku posjetiteljima da uživaju u tradiciji, običajima i kulturi podravskog življenja, a domaćini su priredili i brojne degustacije tradicionalnih jela dok će, kao i svake godine, vrhunac Picokijade biti svečana povorka te Legenda o Picokima – scenski prikaz obrane grada od Turaka.

Na početku, sve prisutne pozdravio je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.

-Picokijada je manifestacija s velikom tradicijom. Scenski prikaz Legende o picokima održava se već 57. godinu zaredom i time predstavljamo i njegujemo našu kulturu i tradiciju. U posljednje vrijeme trudimo se te sadržaje iskoristiti i u turističke svrhe – kroz Posjetiteljski centar, Podravinoteku i druge projekte pružamo uvid u manifestacije dostupne tijekom Picokijade. Ove godine naglasak stavljamo i na gastro-enološki dio, promovirajući ono po čemu su naši krajevi poznati – dobru hranu i kvalitetno piće. Zahvaljujem lokalnoj i županijskoj turističkoj zajednici, svim sudionicima scenskog prikaza i ostalih manifestacija, kojih je više od 50, te broje oko dvije tisuće sudionika. Veliko hvala svima koji podupirete ovaj veliki događaj, posebno našem Videku, koji unosi svježinu u tekst, i redatelju Kreši, koji scenski prikaz iz godine u godinu podiže. Vjerujem da će sve proteći uspješno . rekao je gradonačelnik Janči.

Pomoćnica direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristina Sočev istaknula je kako već dugi niz godina daju potporu ovoj vrijednoj manifestaciji.

– Županija iz svog proračuna već niz godina osigurava potporu za Picokijadu, koja ove godine iznosi oko 6600 eura, a uključujući ovu godinu u zadnjih pet godina osigurali smo ukupno 170 tisuča eura. Sigurna sam da će sve biti spremno, a na svima nama je da se potrudimo da ova Picokijada bude još bolja i uspješnija – navela je Kristina Sočev, pojasnivši i kako je županijska Turistička zajednica ove godine za manifestaciju osigurala potporu od 45 tisuća eura.

Vid Balog, počasni građanin Grada Đurđevca, već godinama je uključen u obnovu literarnog predloška za samu Picokijadu.

-Okupili smo se kao ljudi koji mogu doprinijeti nečemu zaista posebnom – društvenom, kulturnom događaju, pa i kulturološkom fenomenu. Iskreno hvala svima – na vašem sponzorstvu, vašem utjecaju i vašim mogućnostima. Uz dva nova govora i još nekoliko manjih izmjena, Picokijada se svake godine obogaćuje, gradi i razvija – postaje odraz života i duha ovoga kraja. U kombinaciji sa Starim gradom, Muzejom i našom Editom, uvjeren sam da će i ove godine sve biti pravi uspjeh. Zahvaljujem svima koji sudjeluju u organizaciji i realizaciji ove velike predstave na otvorenom i vidimo se na Picokijadi – rekao je Balog.

Direktor TZ Grada Đurđevca Mario Fuček poželio je također dobrodošlicu svim gostima. Osvrnuo se na podatak da Đurđevac Picokijadu živi 365 dana u godinu, s obzirom na opsežnost pripreme za ovako tehnički zapravo zahtjevnu manifestaciju.

– Sve dok imamo tisuće entuzijasta, članova udruga i institucija koji zdušno žive za Picokijadu, ne da dođu kao gosti, već sudjeluju u organizaciji, podržavaju ovaj gospodarski subjekt od nacionalnog značaja, znamo da naš projekt ne može biti loš. Iako mi iz organizacije znamo cijeli redoslijed manifestacije napamet, mogu reći da se svake godine iznenadimo i naježimo, što govori kako je svaka godina zapravo drugačija, a tako će biti i ove godine. Ove godine smo se odlučili više okrenuti domaćoj gastronomiji. Neka se nitko ne ljuti, ali burger festivali – priznamo – idu nam malo na živce. Zato smo odlučili svih tri dana napraviti presjek podravske kuhinje – od dravske i goričarske do lovačke i tradicijske. Posjetitelji će moći sva tri dana kušati sve najbolje što Podravina nudi, a uz to, slastice neće biti prisutne samo na izložbi, već će se nuditi i u ugostiteljskim punktovima kroz sve dane. A uz dobru hranu ide i dobra kapljica. Naša vina s Peskov su prava vrhunska vina, a cijelu će priču oplemeniti naši vrsni vinari. Dakle, program je tu – 40 priredbi, više od dvije tisuče sudionika, more kreativaca koji čine ovu našu veliku priču mogućom – rekao je Mario Fuček.

Zbog nacionalnog značaja, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, stavilo je centralnu priredbu, scenski prikaz Legende o Picokima pod zaštitu i 2007. godine dodijelilo joj trajni status nematerijalnoga kulturnog dobra. Godinu kasnije, Legenda o Picokima postala je i nacionalni pobjednik u istoj kategoriji te dobila prestižnu titulu EDEN-a (European Destinations of Excellence), za očuvanje i njegovanje nematerijalne kulturne baštine. Tada se pridružila i mreži Europskih destinacija turističke izvrsnosti, a 2013. postala je i ponosni nositelj prestižne titule Simply the best.

Ovogodišnja je Picokijada pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i medija i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Bogat program ovogodišnje Picokijade donosimo u nastavku…

Programa Picokijade 2025

(icv.hr, ib)