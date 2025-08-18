Topla ljetna večer i znatiželja privukle su brojne posjetitelje na Ribičku noć održanu na Separaciji. Nakon dugo vremena, popularna „Sepka“ ponovno je otvorena za boravak, druženje i ribičiju, što su mnogi dočekali s oduševljenjem.

Ribiči su se potrudili ponuditi gostima finu, savršeno pečenu ribu, dok su neumorni Podravski bečari svojim svirkama održavali veselu i razigranu atmosferu, a posjetitelji su uživali u jedinstvenom spoju dobre hrane, glazbe i ugodne podravske večeri.

Na Ribičku noć neki su došli iz znatiželje, drugi kako bi se počastili ukusnom pečenom ribom, a treći jednostavno da uživaju u ugođaju jedne prave ribičke noći.

Predsjednik Rekreativne udruge Podravina Goran Marendić, izrazio je veliko zadovoljstvo uspjehom manifestacije.

– Iznimno smo zadovoljni odazivom. Došli su posjetitelji iz raznih krajeva, a sve je proteklo u odličnoj atmosferi. Ovakva okupljanja nisu samo gastronomska već imaju i važnu ulogu u povezivanju zajednice i promoviranju života uz prirodu, odličnu ribu i dobru ekipu. Hvala članovima Udruge koji su bez obzira na visoke temperature od poslijepodnevnih sati kod vrućih kotlova pekli ribu, kako bi posjetitelji kušali odličan specijalitet – poručio je Marendić.

Ovaj događaj, organiziran u sklopu drugog vikenda Summer Cock Festivala, Turistička zajednica Grada Đurđevca realizirala je u suradnji sa Športsko-rekreativnom udrugom Podravina.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(djurdjevac.hr)