Ovog je vikenda udruga Airsoft klub Templari, uz potporu Turističke zajednice Grada Đurđevca, organizirala 5. kampiranje uz airsoft – obiteljsko druženje roditelja i djece u predivnom ambijentu Park šume Borik.

Na bajkovitoj lokaciji pored hostela, sudionici su uživali u raznovrsnim radionicama i igrama, a druženje je proteklo u veseloj i opuštenoj atmosferi uz logorsku vatru. Program je započeo u subotu poslijepodne okupljanjem i podizanjem kampa, nakon čega su uslijedile igre poput povlačenja užeta, skakanja u vreći, nošenja kuglica u žlici, bacanja lopte i potkova te gađanja meta svjetlećim kuglicama iz replika. Održana je i radionica logorovanja, gdje su sudionici učili kako sigurno postaviti logorsku vatru i kamp.

U večernjim satima održano je i natjecanje u noćnom gađanju meta, u kojem su mogli sudjelovati sudionici svih uzrasta. Druženje uz vatru potrajalo je do kasnih sati, nakon čega su sudionici prespavali u šatorima ili se vratili kućama.

Nedjeljni program započeo je jutarnjim buđenjem uz kavu, čaj i sendviče, a zatim raspremanjem kampa. Kampiranje je završeno malom zelenom akcijom – zajedničkom šetnjom po Boriku i prikupljanjem otpada, čime su organizatori i sudionici doprinijeli očuvanju ovog vrijednog prostora.

Kampiranje je i ove godine bilo zamišljeno kao malo sportsko-rekreativno druženje otvoreno za sve generacije te se i ove godine pokazalo punim pogotkom s obzirom na veliki broj sudionika.

Organizatori su osigurali dio opreme za kampiranje, a sudjelovanje u svim aktivnostima bilo je besplatno.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(djurdjevac.hr)