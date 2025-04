Nakon uspješnih inozemnih izložbi Pabla Picassa, Marca Chagalla, Salvadora Dalija, Leonarda da Vincija, Hundertwasseraa i Hasegawe, Henri de Tolulouse-Lautreca i Homage a Joan Mirou, a koje su rezultirale velikim brojem posjetitelja, organiziranih grupnih i pojedinačnih, Muzej Grada Đurđevca nastavlja s velikim izložbenim projektima.

Nastavkom suradnje s Galerijom Böttingerhaus te kolekcionarom Richardom H. Mayerom, u Muzeju Grada Đurđevca od 16. travnja 2025. za posjetitelje je otvorena osma velika inozemna izložba „Kiss me with your eyes“ / „Poljubi me očima“, a predstavlja pop art, smjer u likovnoj umjetnosti, inspiriran vrijednostima i simbolima masovne popularne kulture te potrošačkog društva (stripovi, reklame, filmske likove i dr.), bliskim i prepoznatljivim široj javnosti.

Pop art nastao je u Velikoj Britaniji i u SAD – u tokom kasnih pedesetih, a dosegao je vrhunac tokom šezdesetih godina. Umjetnost usmjerava potrošačkom društvu, a tematski je ograničen na stvari i pojave iz svakodnevnog života, masovne medije te izbor novih objekata.

Na izložbi je predstavljeno više od devedesetak radova nastalih u 20. i 21. st., u tehnici litografije, serigrafije, grafike, porculana, C- printa, gicle, 3D predmeta, kolaža ,3D grafika. Radi se o skupnoj izložbi 24 eminentnih američkih i europskih predstavnika pop art smjera poput Andyja Warhola, Roya Lichtensteina, Davida Hockneya, Jim Dinea, James Rizzija, Fernarda Bellvera i dr. Kao zanimljivost izložbe je i deset ilustracija romana Oscara Wildea, Slika Doriana Greya iz 1968.godine.

Svojim aktivnostima i ponudom novih i zanimljivih sadržaja, Muzej Grada Đurđevca konstantno radi na obogaćivanju kulturno turističke ponude grada Đurđevca i okolice te tako uz izložbu pop arta, koja ostaje dostupna javnosti do 31. listopada 2025., u sklopu muzeja posjetitelji mogu vidjeti i Interpretacijski centar Picokijade (ICP), sliku Ivana Generalića Rogati konj – zaštićeno kulturno dobro RH, vl G. Generalić te aktualnu izložbu studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Izvori mladosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da posjete muzej s njegovim sadržajima i bogatom suvenirnicom!

