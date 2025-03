Mještani đurđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena oživjeli su običaj medvedara koji je bio karakterističan za njihovo selo na Pepelnicu ili Čistu srijedu. Medvedari su obilazili kuće nakon maškara, a prema pričanjima starijih mještana bili su zaduženi istjerati sve zle sile iz sela, piše Podravski list.

– Nekad su medvedari išli po selu i zbog zavisti ili pak osvete onima s kojima su se posvađali napravili nered po dvorištu i kućama. Znali su pustiti i krave iz štale, okrenuti prikolicu u dvoru, pa čak i skinuti putnu lesu – priča nam Robert Bajsar.

Medvedari su išli su od kuće do kuće, imali su svojeg tjerača koji je bio obučen u žensku odjeću, a u ruci je ima lonac i kuhaču s kojima je lupao. Nosio je i košaru s jajima koja su dobili u svakoj kući kao nagradu.

– Kad su obišli cijelo selo, što je trajalo do kasno u noć, sastali su se u klijeti i počastili jer nije bilo lako cijeli dan izdržati pod bundama i maskom. U današnje vrijeme obilaze kuće i plaše malu djecu s lancima koje nose. Oko struka vežu i stiskaju djevojke i snahe. To je tradicija koja se njeguje još samo u našem selu pa su poznati i kao Katalenski medvedari. Nekada ih je znalo biti puno selo, a sada ide samo nekoliko njih i to da se nastavi tradicija i prenese na mlade – kaže Robert Bajsar.

Ove godine u ulozi medvedara bili su Ivan Marijanović, Mihael Zglavnik i Dorijan Augustinović.

