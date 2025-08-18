Jedinstven i čaroban prostor atrija utvrde Stari grad u Đurđevcu i ove je godine bio mjesto posebnog glazbenog doživljaja – mlada đurđevačka glazbenica Laura Kovačević ponovno je odabrala upravo svoj rodni grad i ovaj povijesni ambijent za održavanje ljetnog koncerta.

Prošlogodišnji nastup Laure Kovačević bio je pravo iznenađenje za publiku, a i ove je godine mlada kantautorica publiku provela kroz emotivno i intimno glazbeno putovanje, izvodeći svoje autorske pjesme i odabrane obrade, a svojom toplinom i talentom ponovno je osvojila srca okupljenih.

Poseban ugođaj večeri dodatno je obogatila ponuda Restorana i pivnice Stari grad, pa su posjetitelji mogli uživati u glazbi uz vrhunsku hranu i piće, što je stvorilo savršenu kulisu za ugodnu ljetnu kolovošku večer.

Koncert je bio dio Summer Cock Festivala, koji iz vikenda u vikend donosi raznolik kulturni, zabavni i gastronomski program u Đurđevac, a Laurin povratak na pozornicu Staroga grada potvrdio je koliko je ovaj prostor idealan za ovakve glazbene priče.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

(djurdjevac.hr)