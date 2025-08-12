Turistička zajednica Grada Đurđevca i drugog vikenda Summer Cock Festivala priprema raznolik program koji će privući ljubitelje dobre zabave, glazbe, gastronomije i aktivnog boravka u prirodi. Tijekom tri dana, od petka 15. do nedjelje 17. kolovoza, Đurđevac će ponovno biti središte ljetnog druženja i uživanja na otvorenom.

Petak, 15. kolovoza, donosi početak vikenda uz omiljeni OLD TOWN PUB KVIZ – Freeks ‘n Geeks u atriju utvrde Stari grad, s početkom u 20,00 sati. U organizaciji restorana i pivnice Stari grad, natjecatelji će moći testirati svoje znanje u opuštenoj atmosferi, uz bogatu ponudu pića i hrane.

Subota, 16. kolovoza, rezervirana je za dva atraktivna događaja. Od 18,00 sati u Park šumi Borik održava se 4. Kampiranje uz Airsoft, koje okuplja obitelji i ljubitelje prirode uz tradicijske igre, logorovanje, noćno gađanje meta, logorsku vatru te zajednički doručak i ekološku akciju. Program organizira ASK Templari, a prijave se zaprimaju na e-mail adresu: [email protected].

Istoga dana, u 20,00 sati na jezeru Separacija, Rekreativna udruga Podravina i TZ Grada Đurđevca organiziraju popularnu Ribičku noć uz pečenu ribu po promotivnim cijenama i nastup TS Podravski bećari.

Nedjelja, 17. kolovoza, zatvara vikend u romantičnom tonu. U atriju utvrde Stari grad, od 20,00 sati, posjetitelje očekuje Glazbena večer pod zvijezdama i koncert talentirane Laure Kovačević. Bit će to savršen završetak drugog vikenda festivala, uz glazbu, ugodnu atmosferu i ljetnu večer pod vedrim nebom.

