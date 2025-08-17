U Našicama je jučer, 16. kolovoza, na središnjem trgu održan Craft beer festival koji je i ove godine okupio mnogobrojne ljubitelje craft piva i dobre glazbe. Na festivalu su se predstavile četiri slavonske pivovare; Pivovara Stric, Pivovara Brko, Pivovara Kaptol te Pivovara Pleternica koje su oduševile posjetitelje raznolikostima okusa pojedinih regija. Osim piva, u ponudi su bili i kokteli te prvi hrvatski whisky prve hrvatske bačvarije i destilerije Pepelko.

Festival je započeo u 20 sati, a publika je mogla uživati u nastupima bendova Portman i Peti Planet koji su podigli atmosferu i pripremili publiku za ono što su mnogi isčekivali, nastup poznatog repera Vojka V. Vojko je okupio rekordan broj ljudi na našičkom trgu, a glazba i oduševljenost publike čula se širom Našica.

Za izvrsnu organizaciju ovoga festivala zaslužni su Turistička zajednica Grada Našica i domaća Pivovara Stric.

(icv.hr, mj)