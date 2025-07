U Gradskoj vijećnici u Našicama održana je izborna skupština Športske zajednice Grada Našica, na kojoj je za novog predsjednika jednoglasno izabran Danko Justić. Time je Zajednica, koja okuplja 37 članica u 22 sportske grane, ušla u novi mandat pod vodstvom novog predsjednika.

Novoizabrani predsjednik Justić zahvalio je na povjerenju i naglasio kako je čelna funkcija u ovako velikoj organizaciji prije svega čast, ali i velika odgovornost.

-Velika mi je čast i ponos što preuzimam čelnu funkciju u ovako velikoj sportskoj obitelji. U Športskoj zajednici djeluju 22 sporta kroz čak 37 članica, a uskoro će nas biti i više. To je pravo bogatstvo koje imamo u Našicama, ali i velika obveza, ne samo za mene, već i za sve članove Izvršnog i Nadzornog odbora, kao i za sve ljude koji svakodnevno rade u sportu. Posebno bih istaknuo brojne volontere koji nesebično ulažu vrijeme i trud u rad s djecom – što je najljepši, ali ujedno i najodgovorniji i najzahtjevniji dio ovog posla. Uz podršku Grada, Osječko-baranjske županije i Športske zajednice Osječko-baranjske županije, na čijem je čelu Josip Ergović, kao i zamjenika župana Josipa Miletića, vjerujem da ćemo svi zajedno napraviti još više. Na tragu svojih prethodnika, koji su ostavili dubok trag, nastavit ćemo predano raditi. Sport je jedno od obilježja našeg grada i vjerujem da će tako biti i dalje. S prvim rezultatima, svi ćemo biti ponosni i sretni, posebno ako na igralištima vidimo još više djece, a što manje njih pred ekranima – rekao je Justić.

Uz Justića, u novi Izvršni odbor imenovani su Marko Sertić i Matija Brkić kao dopredsjednici te Lucija Kotromanović, Branimir Vidić, Milan Zubak i Tomislav Gall. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Dražen Stanić, a članovi su Ivan Adžić i Vanja Prošić, uz Mirka Korbara i Stjepana Konjetića kao zamjenike članova. Svi prijedlozi izabrani su jednoglasno.

Na sjednici su usvojena i izvješća o radu i financijskom poslovanju Zajednice i njezinih članica za 2024. godinu te je donesen Program javnih potreba u sportu i financijski plan za 2026 godinu.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba uputio je čestitke novoizabranom predsjedniku Športske zajednice Danku Justiću te naglasio kako Grad Našice kontinuirano ulaže u razvoj sporta, ističući važnost sportskih udruga za društveni, turistički i demografski razvoj.

-Čestitam predsjedniku jer to je velika čast, ali i prilika za daljnji razvoj sporta u našem gradu. Često naglašavam da su Našice grad sporta i udruga – i to s razlogom. Imamo 22 sporta, 37 sportskih udruga koje odlično funkcioniraju i predstavljaju grad na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Primjerice, prošle godine smo ugostili Svjetsko prvenstvo u šaranskom ribolovu, a naš najpoznatiji klub, RK NEXE, godinama promovira Našice diljem Europe. No, sve udruge su važne jer uključuju sve dobne uzraste – rekao je Kašuba.

Naglasio je i kako Grad Našice izdvaja značajna sredstva za sport, oko 200 tisuća eura putem javnog poziva i dodatnih 600 tisuća eura za održavanje i izgradnju sportske infrastrukture, uključujući nove svlačionice u prigradskim naseljima.

-Uz to, zahvaljujem se tvrtki NEXE d.d. koja putem vlastitog natječaja također ulaže u sport te kao generalni sponzor RK NEXE ulaže oko tri milijuna eura godišnje. Ukupno, godišnje se u sport u Našicama ulaže više od četiri milijuna eura. Taj iznos svake godine raste, kako u infrastrukturi, tako i u podršci sportskim udrugama. Sport nije samo rekreacija, on je i snažan alat za razvoj zajednice, promociju grada i stvaranje boljih uvjeta za život. U tom smislu, nastavljamo s projektima, a posebno bih istaknuo planirani sportsko-rekreacijski centar koji razvijamo u suradnji s tvrtkom NEXE, Osječko-baranjskom županijom i nacionalnim institucijama. Optimist sam i vjerujem da ćemo uskoro krenuti u realizaciju – zaključio je Kašuba.

Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić čestitao je novoizabranom vodstvu Športske zajednice Grada Našica i pohvalio dosadašnji rad sportskih kolektiva, naglasivši važnost amaterskog angažmana i trajnu podršku Županije.

-U proteklom razdoblju ostvareno je mnogo pozitivnih pomaka u radu naših sportskih kolektiva – niz aktivnosti, sportskih rezultata, ali ono što posebno treba istaknuti jest velik broj ljudi koji se amaterski uključuju i daju sebe kako bi njihovi klubovi napredovali. Uvjeren sam da će se taj predani rad nastaviti i dalje, a podrška Osječko-baranjske županije neće izostati – rekao je Miletić.

Josip Ergović, predsjednik Športske zajednice Osječko-baranjske županije i predsjednik Uprave NEXE d.d. te Rukometnog kluba NEXE, istaknuo je snažnu potporu Županije sportskim udrugama u Našicama te ponovio kako će NEXE d.d. i dalje biti snažan partner lokalnom sportu, osobito u radu s djecom i mladima te uz čestitku novoizabranom predsjedniku naglasio.

-Kao predsjednik Športske zajednice Osječko-baranjske županije ističem da sport u Našicama, uključujući sve sportske udruge i samu Zajednicu, ima snažnu i kontinuiranu podršku Županije. Prošle godine proračun naše Županijske zajednice za sport iznosio je 900 tisuća eura, a ove godine povećan je na 1,3 milijuna eura. To nas veseli jer će kvalitetni sportski projekti dobiti još veću priliku za financiranje i razvoj. Isto tako, kao predsjednik Uprave NEXE Grupe, čvrsto stojim iza rada ne samo Rukometnog kluba NEXE, nego i većine sportskih udruga koje su sudjelovale na Skupštini. Posebno nam je važno potaknuti rad s djecom jer to je temelj budućnosti svakog sporta i u tom segmentu mogu računati na stalnu podršku s naše strane – istaknuo je Ergović.

Podršku novom vodstvu uputili su i predsjednica Gradskog vijeća te direktorica Turističke zajednice Ines Resler, Dubravko Ižaković, glavni tajnik Športske zajednice OBŽ, kao i predsjednik Mjesnog odbora Našice Darko Cerovski.

