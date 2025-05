Ulaganje Grada Našica u prigradska naselja ima višestruki značaj, kako za lokalno stanovništvo, tako i za cjelokupan gospodarski i društveni razvoj grada i okolice. Kroz projekte modernizacije komunalne infrastrukture, izgradnje i obnove cesta, javne rasvjete, vodovoda i kanalizacije, Grad stvara preduvjete za život po suvremenim standardima. Time se omogućava veća sigurnost za sve stanovnike, a posebno za obitelji s djecom i starije osobe.

Jedno od ulaganja koja su potrebna prigradskim naseljima je izgradnja nogostupa. Tako jejučer, 7. svibnja, započelo asfaltiranje nogostupa u dva prigradska naselja Jelisavcu i Martinu, a radove je s pročelnicima Magdalenom Vidaković-Gelenčir i Matijom Brkićem, obišao gradonačelnik Krešimir Kašuba.

– Radi se o nogostupu u Ulici Ivana Brnjika Slovaka u Jelisavcu koji gradimo fazno tijekom dvije godine. Danas je započelo asfaltiranje do skretanja u Ulicu Jana Žiške. Osim ovoga, u tijeku je i asfaltiranje nogostupa u Martinu u Ulici bana Jelačića od skretanja u Ulicu Antuna Sertića do kraja mjesta. Sljedeća faza obuhvatit će izgradnju nogostupa od Ulice Antuna Sertića do skretanja u Ulicu kneza Trpimira. S obzirom da se radi o vrlo prometnoj državnoj cesti, na prijelazu kod skretanja za Ulicu Antuna Sertića, na inicijativu mještana, bit će postavljen pješački semafor – rekao je gradonačelnik Kašuba.

Investicije je prokomentirao i predsjednik Mjesnog odbora Martin Miroslav Umiljanović.

– Mogu samo izraziti zadovoljstvo i reći da je ovo na neki način povijesni dan za ovu ulicu koja do sada nije imala nogostup. Jako je puno djece, promet je gust i ovo će svakako pridonijeti povećanju sigurnosti u prometu – rekao je predsjednik Umiljanović.

Martin je pozitivan primjer mjesta u kojemu su konkretni infrastrukturni i društveni projekti već dali vidljive rezultate. U suradnji s lokalnom zajednicom obnovljen je društveni dom, a prošle godine započela je izgradnja svlačionica za NK Martin, klub koji je pokretač društvenog života u mjestu. Danas je uz nogometno igralište uređeno i opremljeno i dječje igralište čime je djeci iz Martina omogućen siguran prostor za igru i boravak na otvorenom.

Grad Našice nastavit će s provođenjem konkretnih mjera i ulaganja kako u sam grad tako i u prigradska naselja, vođen idejom da svaki građanin, bez obzira na adresu, ima jednake uvjete za kvalitetan život i rad.

