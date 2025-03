Ravnateljstvo civilne zaštite provodi projekt “SEE ME 2 – Safe and Equal in EMErgencies 2”, s ciljem unaprjeđenja sigurnosti i ravnopravnosti osoba s invaliditetom, odnosno izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama.

RCZ PU Osijek u sklopu predmetnih aktivnosti danas je organiziralo tehničko-taktički zbor operativnih snaga sustava civilne zaštite na kojem je sudjelovalo i naše društvo Crvenog križa Našice, GDCK Donji Miholjac i DCK Osječko-baranjske županije.

(Gradsko društvo Crvenog križa Našice)