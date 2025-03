Bilo je radno, ali prije svega i svečano u Donjoj Motičini na redovnoj godišnjoj izvještajno – izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva “Izvor”. Sjednica je naime, održana u novim prostorijama koje je društvo dobilo od Općine Donja Motičina na korištenje u sklopu obnovljenog objekta bivše kultnog kafića Astor.

Na početku sjednice sve nazočne članove i goste pozdravila je predsjednica društva Mirjana Bijuklić podnoseći i izvješće o radu društva u 2024. godini.

-I u protekloj godini imali smo niz nastupa i ponosni smo što smo i u ovom periodu na najbolji mogući način promovirali našu općini. Hvala svim članovima na odazivu, našem voditelju Stanislavu Čamagajevcu na vrijednom radu i sigurna sam da će “Izvor” i dalje uveseljavati svoje mještane i Općinu – rekla je Bijuklić.

O financijskom poslovanju nazočne je izvijestila blagajnica Jasmina Glavaš, a potom su sva izvješća i planovi jednoglasno prihvaćeni. Uslijedio je izborni dio skupštine, nakon davanja razrješnice starom vodstvom, uslijedio je prijedlog te jednoglasno prihvaćanje, pa je tako za predsjednicu Mirjana Bijuklić, za dopredsjednicu Terezija Lovasić, tajnicu Slavica Benić, a uz njih novi Upravni odbor Ružica Mikičić, Anica Martinović, Željka Štefančić i Marina Boltadžija. Novi Nadzorni odbor čine predsjednik Vlado Midžić te Katica Salaj i Jasmina Glavaš, koja će ujedno obnašati i dužnost blagajnice.

-Od srca hvala na novom ukazanom povjerenju za mandat predsjednice, dvije nove godine su ispred mene i uz ljude s kojima radim sigurna sam da će Izvor postizati nove uspjehe. Već za manje od mjesec dana putujemo u Italiju gdje ćemo nastupima, uz našu Donju Motičinu, promovirati i svoju Domovinu. Posebno smo svi sretni zbog novih prostorija, ne znam kako pronaći riječi zahvale Općini i načelniku na tome jer svoj prostor čekamo već dugi niz godina. Prostorije su predivno uređene i opremljene i doista uživamo. Sada je krenula s radom i najmlađa skupina od 2 do 10 godina i ima ih 17, a formirali smo i srednju grupu što govori da nam se vraćaju mladi što mi je i najvažnije – rekla je nova/stara predsjednica Mirjana Bijuklić.

Skupštinom je ujedno otvoren i novi prostor društva uz načelnika općine Željka Kovačevića.

-Kada smo odlučivali što ćemo s tim objektom Astora, bila je opcija čak i rušenje, no onda smo donijeli odluku da ide obnova i da će novi prostori biti dani udrugama. Danas se vidi da je to bila prava odluka, jedan dio objekta koristi Udruga umirovljenika, a drugi naš Izvor za koji svi znamo koliko je vrijedann, što nam sve znači i oni su to definitivno više nego zaslužili. U obnovu smo uložili velika sredstva, preko 110 tisuća eura, zgrada je kompletno uređena, a ovih dana očekujemo i sredstva od Ministarstva kulture za uvođenje centralnog grijanja. Općina će i dalje pratiti rad HKD-a Izvor i pomagati maksimalno koliko može – rekao je načelnik Kovačević.

Članovima HKD-a Izvor na izvrsnom radu te novim prostorijama čestitali su zamjenik župana Josip Miletić te saborski zastupnici Nataša Tramišak i Goran Ivanović.

-HKD izvor je doista primjer kako jedno ovako društvo s ljubavlju i voljom promovira svoj kraj diljem Europe. Uz to očuvanje kulturne baštine i tradicije je nešto što oni čine na najbolji način i što je najvažnije sve to prenose na mlade generacije kojih je u ovom društvu puno. U svemu ovome novi prostor je krucijalan, a mogu reći da će i dalje uz pomoć Općine, ali i Osječko-baranjske županije nastaviti jedan iznimno kvalitetan rad – rekao je zamjenik župana Josip Miletić.

Saborska zastupnica Nataša Tramišak naglasila je kako je iza HKUD-a “Izvor” 31 godina vrijednog rada što izaziva ogroman respekt.

-Vidljivo je koliko je ovo društvo vezano uz društvenu zajednicu u Donjoj Motičini u kojoj svi zajedno pričaju jednu prelijepu priču koju pronose diljem županije, Hrvatske, Europe i svijeta. Na jedan predivan način ovo društvo prenosi tradiciju i čuvaju naše slavonske običaje i kulturu, a ono što je najvažnije uče i mlade. Prekrasno je bilo vidjeti sve ove ljude na njihovoj skupštini u novom prostoru i od srca im želim da i dalje nastave tako, a mi smo tu uvijek da pomognemo kad zatreba – rekla je Tramišak, a njen kolega saborski zastupnik Goran Ivanović dodao.

-Slavonija je prebogata tradicijom kulturne baštine i kao čovjek koji živi uz tamburu i slavonsku pjesmu presretan sam vidjeti kako se ovdje voli slavonska nošnja, tamburaška pjesma i naši prelijepi običaji. Hvala HKD-u “Izvor” na svemu što rade, naravno da smo mi s državne razine uvijek tu za pomoći – zaključio je Ivanović.

Na kraju na lijepim željama u ime društva zahvalili su voditelj društva Stanislav Čamagajevac i prva predsjednica Jelka Bijuklić.

