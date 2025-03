U prostorijama Matice slovačke Jelisavac u četvrtak, 19. ožujka je potpisan Ugovor o izgradnji Centra za druženja i edukaciju u sklopu kojega će biti i ljetna pozornica. Ugovor su potpisali predstavnici izvođača radova, poduzeća MB Gradnja, Valenčak d.o.o. koji će biti zadužen za nadzor te predsjednik Matice slovačke Jelisavac Danijel Kubala.

– Do ideje za ovaj projekt došlo se kroz razgovor o prostoru koji koristimo, a kako je vrijeme odmicalo shvatili smo da imamo mogućnosti realizirati ga. U tome nam je pomogao saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek. S obzirom na to da u postojećem Kulturnom centru nedostaje prostora za sve naše aktivnosti, došli smo na ideju da potaknemo gradnju Centra koji bi trebao biti dovršen do sredine sljedeće godine – rekao je Kubala.

Objekt vrijedan oko 600 tisuća eura bit će izgrađen pokraj Kulturnog centra, a Grad Našice riješio je projektno-tehničku dokumentaciju.

– Lijepo je prisjetiti se kako je prije dvije godine krenula ideja iz Matice slovačke Jelisavac. Prvotno je bilo riječi o gradnji ljetne pozornice, no onda je došlo do ideje o gradnji Centra koju je Grad podržao i izradio projektno-tehničku dokumentaciju, a sve ostalo rješavali su saborski zastupnik Bilek i predsjednik Matice slovačke Kubala. Nakon potpisivanja ovog Ugovora čeka se početak građevinskih radova – rekao je gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba.

Sredstva za izgradnju osigurana su kroz Operativni program Vlade RH za slovačku i češku nacionalnu manjinu, rekao je saborski zastupnik za češku i slovačku nacionalnu manjinu Vladimir Bilek.

– To će biti prostor za zajednička druženja i edukaciju s ljetnom pozornicom, koji je nedostajao članovima Matice i SKUS-a. Drago mi je što je pokrenuta inicijativa i što to neće biti obična pozornica sa skladištem nego reprezentativan prostor ne samo za Jelisavac nego i šire. Čestitke Izvršnom odboru Matice slovačke na svemu što su odradili, hvala na potpori i pomoći gradonačelniku Krešimiru Kašubi u svemu što je trebalo riješiti kako bi se stekli uvjeti za gradnju. Nije ovo važno samo za očuvanje jezika i tradicije, već je to prostor koji će poslužiti za razne manifestacije i radionice, kako Matici tako i SKUS-u “Ivan Brnjik Slovak”, ali i svim Jelisavčanima i Našičanima koji će dobiti jedan novi dodatni sadržaj – zaključio je Bilek te naglasio kako je projekt stavljen u Operativni program Vlade RH za slovačku i češku nacionalnu manjinu, a financirat će ga Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH. Posrednik ovog projekta je Savez Slovaka RH i Ureda saborskog zastupnika Vladimira Bileka, a investitor je Matica slovačka Jelisavac. Potpisivanju su bili nazočni i članovi Matice slovačke te predsjednica Mjesnog odbora Jelisavac Ivana Ligda.

(icv.hr, vg)