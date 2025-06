Gradsko vijeće Našica u petak, 27. lipnja, održalo je 2. sjednicu na kojoj se raspravljalo o 27 točaka dnevnoga reda. Sjednici je prisustvovalo 14 od 15 vijećnika, ravnateljice, direktori i voditelji gradskih ustanova i poduzeća te županijski vijećnik Vanja Prošić.

Na samom početku sjednice predsjednica Gradskog vijeća Ines Resler upoznala je vijećnike s novoosnovanim Klubom vijećnika nezavisne liste “Jer volim Našice” nakon čega je otvorila aktualni sat za vrijeme kojeg su vijećnici iznijeli brojna pitanja iz svakodnevice građana.

Vijećnik Bruno Wolf (SDP – HNS – HSS) istaknuo je probleme s vodoopskrbom u dijelu Našica poznatijem kao Dudić. Ondje građani već neko vrijeme imaju slabiji pritisak u slavinama te povremeno dolazi i do prekida u opskrbi. Wolf je zatražio pojašnjenje zašto dolazi do problema te informaciju kada se može očekivati normalizacija stanja. Također, zatražio je i informaciju u očekivanom dovršetku izrade urbanističkog plana uređenja prostora Tavanac – Lapovac.

Gradonačelnik Krešimir Kašuba istaknuo je kako će problem vodoopskrbe Dudića biti riješen dovršetkom aglomeracije, a Grad Našice u suradnji s nadležnim službama nastavlja maksimalno izlaziti u susret građanima. Na pitanje urbanističkom planu uređenja prostora Tavanac – Lapovac gradonačelnik Kašuba je istaknuo kako je posljednji radni sastanak s Hrvatskim vodama održan nedavno. Kako navodi, problematika ovog projekta je poprilično složena, no finalizirani plan očekuje se unutar nekoliko mjeseci.

Vijećnika Hrvoja Šledera (Lista grupe birača) zanimalo je postoji li zakonska zapreka da jedna osoba istovremeno obnaša funkciju direktorice Turističke zajednice Grada Našice i predsjednice Gradskog vijeća. Gradonačelnik Kašuba odgovara kako je Grad zatražio službeno očitovanje nadležnih tijela, a prema mišljenju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije – ne postoji zakonska prepreka za istodobno obnašanje tih dužnosti pošto Turistička zajednica nije institucija Grada. Vijećnik Šleder također je zatražio objašnjenje karaktera Centra za starije osobe, je li on regionalan ili lokalan. Gradonačelnik Kašuba ističe kako je Centar za starije osobe lokalnog karaktera te je njegov vlasnik Grad Našice dok je Osječko – baranjska županija nominirala projekt prema nadležnim institucijama. Projekt se financira iz sredstava Grada putem kredita, sredstvima iz EU fondova te sufinanciranjem županije.

Vijećnik Krešimir Rončević (Lista grupe birača) istaknuo je važnost sportske rekreacije za sve dobne uzraste te samim time i razvoja sportske infrastrukture. Točnije, izgradnje bazena i sportske dvorane nazvavši ih objektima od velike važnosti za zdravstveni boljitak građana. Gradonačelnik Kašuba složio se s važnosti bazena i sportske dvorane za građane te naveo kako je i sam primijetio kako je to uistinu tema koja se ističe u razgovorima građana svih dobi, od onih najmlađih do onih starijih. Odgovorio je kako su ovi projekti prioriteti gradske uprave te kako su ti projekti primljeni još u prošlom mandatu. Projekti su izrađeni, a trenutačno se radi na definiranju modela financiranja i ispitivanja mogućnosti sufinanciranja, uključujući razgovore s Ministarstvom turizma i sporta. Navodi kako je to iznimno opširan i zahtjevan projekt čija će se realizacija protegnuti kroz duži period, no Grad kontinuirano radi na istome.

Nakon aktualnog sata krenuo je rad po izglasanom dnevnom redu od 27 točaka koje su izglasane većinom jednoglasno.

Na točke od 19. do 23., koje su se odnosile na imenovanja povjerenstava, vijećnici Kandidacijske liste grupe birača podnijeli su amandmane s prijedlozima svojih kandidata, no oni nisu usvojeni.

Nakon sjednice, gradonačelnik Kašuba osvrnuo se na proteklu sjednicu te njene ključne teme i odluke.

– Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Našica imala je vrlo opsežan dnevni red s ukupno 27 točaka. Još jednom želim čestitati svim novoizabranim vijećnicama i vijećnicima na ukazanom povjerenju, kao i predsjednici Gradskog vijeća. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat, koji je iznova pokazao koliko je građanima važna svakodnevna problematika. Jedno od ključnih pitanja bilo je vezano uz vodoopskrbi u ljetnim mjesecima, posebice u gradskom naselju Dudić, gdje se posljednjih dana osjetio slabiji pritisak vode. Jučer sam održao sastanak s direktorom Đakovačkog vodovoda Ivanom Kočišem i direktorom Podružnice Našice Josipom Matekom, na kojem smo ubrzali postupak ugradnje stanica za podizanje tlaka – u Strossmayerovoj ulici i Dudiću. Također, pojačat ćemo nadzor nad neovlaštenim korištenjem vode – osobito kad je riječ o hidrantima jer osim vatrogasaca, nitko ne smije koristiti vodu iz hidranta bez suglasnosti. Posebno smo regulirali i pravila navodnjavanja sportskih terena – polijevanje nogometnih igrališta dopušteno je samo od 23 sata do 5 ujutro. Na Aktualnom satu otvoreno je i pitanje Centra za starije osobe – vijećnike je zanimalo pitanje vlasništva i financiranja. Jasno želim reći: Centar je u vlasništvu Grada Našica. Projekt je sufinanciran u omjeru 50:50 između Grada i fondova Europske unije, uz podršku Osječko – baranjske županije – rekao je Kašuba, dodavši da su spomenuta i očekivanja u vezi sportske infrastrukture – bazena i dvorane.

– O tome se mnogo govorilo i tijekom predizborne kampanje. Ti projekti ostaju među gradskim prioritetima, no njihova realizacija ovisit će o mogućnostima povlačenja sredstava iz fondova. Također, razgovarali smo i o rebalansu gradskog proračuna. Prvotno izglasani iznos od 24 milijuna eura sada je podignut na 29,2 milijuna eura – najveći proračun u povijesti Grada Našica. Taj rast temelji se na snažnom investicijskom ciklusu, a kapitalne investicije koje su pred nama traže financijsku prilagodbu. Posebno je istaknuto i ulaganje u podružnicu Našički vodovod. Grad Našice ima upravljačku ulogu u podružnici s 26 posto suvlasništva, ali i operativnu odgovornost kroz zapošljavanje i servisiranje. To je razlog zbog kojeg Grad kontinuirano ulaže u sustav, pri čemu posebno želim naglasiti kako cijena vode u Našicama nije rasla još od 2015. godine. U trenucima sveopće inflacije, to je snažna poruka odgovornog upravljanja. Koliko ćemo još moći zadržati tu razinu – teško je reći, no upravo zato je važno da imamo održivu politiku ulaganja u infrastrukturu i stabilnost sustava – zaključio je Kašuba.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Našica Ines Resler istaknula je kako je sjednica protekla u konstruktivnoj atmosferi te su donesene važne odluke.

– Druga sjednica Gradskog vijeća Grada Našica protekla je usvajanjem svih točaka dnevnog reda, njih ukupno 27. Aktualni sat obilježila su kvalitetna vijećnička pitanja na koja je gradonačelnik vrlo jasno i argumentirano odgovorio, što je posebno važno za naše građane – da znaju što se događa po aktualnim temama, poput aglomeracije, statusa vodoopskrbe ili početka izgradnje bazena. Vjerujem da su svi koji su pratili sjednicu mogli dobiti potpune i transparentne informacije o najvažnijim projektima i izazovima s kojima se suočavamo, a upravo je to i svrha Gradskog vijeća – da bude platforma otvorenog dijaloga u interesu cijele zajednice – izjavila je predsjednica Resler.

(icv.hr, mj)