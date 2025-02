U subotu, 1. veljače, u domu DVD-a Donja Motičina održana je 77. redovna izvještajna skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Predsjednik DVD-a Donja Motičina Davor Vrabac otvorio je 77. redovnu izvještajnu skupštinu pozdravom gostiju i svih nazočnih. Posebno je pozdravio dolazak predsjednika VZ OBŽ Zdenka Čarapar i zapovjednika OBŽ Zorana Pakšec. Predložen je dnevni red od 12 točaka koji je jednoglasno usvojen. Izvješće o radu za 2024. godinu kao i prijedlog plana rada za 2025. godinu podnio je zapovjednik društva Zlatko Vinković koji je pohvalio novu ekipu žene B koje su u prvoj godini ostvarile iznimne rezultate te plasman na državno natjecanje. Financijsko izvješće za 2024. godinu, isto tako i prijedlog plana prihoda i rashoda za 2025. godinu, podnio je blagajnik Marko Škarić.

Pod točkom osam dnevnog reda za riječ se javio predsjednik DVD-a Davor Vrabac koji je prvenstveno zahvalio Općini Donja Motičina, cijelom vodstvu općine i načelniku Željku Kovačević na iznalaženju značajnih financijskih sredstava. Zahvalio se VZ OBŽ i VZ Našice koji su prepoznali kvalitetan rad DVD-a te ga isto tako i podupiru. Isto tako zahvalio se i svim udrugama na području Općine na odličnoj suradnji. Naglasio je posebnu zahvalu za voditelje ekipa koje na svim natjecanjima postižu izvrsne rezultate. Istaknuo je također kako DVD Donja Motičina trenutno broji 31 operativnog člana, ali i jednu stvar koju treba popraviti u budućnosti, a to je odaziv na intervencije!

Pod točkom 10 za riječ se javio predsjednik VZ Našice Vlatko Gašić koji je pozdravio sve nazočne. Istaknuo je kako je DVD Donja Motičina jedan od najuspješnijih na VZ Našice. Pohvalio je organizaciju područnog natjecanja, a koje je održano u Donjoj Motičini. Isto tako pohvalio je kvalitetnu suradnju DVD-a Donja Motičina i VZ Našice kao i veliku podršku načelnika koju DVD ima i koju treba čuvati. Nakon predsjednika VZ Našice, za riječ se javio predsjednik VZ OBŽ Zdenko Čarapar koji je pozdravio sve prisutne u ime ureda VZ OBŽ. Naglasio je kako je DVD Donja Motičina perjanica VZ Našice. Istaknuo je bitnu kariku DVD-a, a to je zapovjednik Zlatko Vinković koji je odradio veliki broj natjecanja kao sudac. Posebno je pozdravio i pohvalio mladost DVD-a odnosno one najmlađe članove na iznimno uzornom i pristojnom ponašanju.

Za kraj se javio načelnik općine Donja Motičina Željko Kovačević, koji je pozdravio sve u ime Općine kao i najjače vodstvo VZ OBŽ i VZ Našice. Istaknuo je bitnu stavku DVD-a, a to je okupljanje velikog broja članova, od onih najmlađih do onih najstarijih. Pohvalio je povećanje članova u 2024. godini, a to je nova ekipa Žene seniori B koje su postigle izvrsne rezultate odmah u prvoj godini osnutka ekipe. Istaknuo je kako je Općina u 2024. godini izdvojila 20 tisuća eura za rad DVD-a plus investicije, te kako je izgradnja novog Doma prijavljena na dva natječaja. Na posljetku se zahvalio svima te obećao da će Općina i dalje financijski podržavati rad DVD-a te poželio sreću ekipama na državnom natjecanju.

Pod točkom 11. dodijeljena su priznanja, a za najaktivnijeg člana proglašen je David Mikičić.

(icv.hr, DVD Donja Motičina)