Općina Đurđenovac danas je upisala veliki povijesni datum. Naime, danas je u prostoru Općine potpisan ugovor o izgradnji pročistača otpadnih voda čime je započeo najveći projekt u povijest općine pod nazivom “Razvoj vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Sušine- Đurđenovac” vrijedan 15.568.312,73 eura plus PDV, što govori da je ukupna vrijednost preko 20 milijuna eura. Izvođač radova za ovaj prvi segment, izgradnje pročistača otpadnih voda, je Zajednica gospodarskih subjekata koju čine tvrtka Kvaliteta d.o.o. Vukovar i Loveco d.o.o. Rijeka, a ugovor su, u ime investitora, potpisali direktor poduzeća Đakovo vodovod Ivan Kočiš i direktor tvrtke Kvaliteta d.o.o. Vukovar Jure Jović. Ovom svečanom činu nazočili su saborska zastupnica Nataša Tramišak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, direktor Vodno gospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda Željko Kovačević, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Karmen Cerar te ostali dionici važni za provedbu projekta.

Prvi se nazočnima obratio načelnik općine Đurđenovac Hrvoje Topalović istaknuvši kako je ovo velik i povijesni dan za općinu Đurđenovac i kako je ponosan što je njegov tim s puno mukotrpnog rada, truda i mudrosti došao do realizacije ovog projekta.

– Dugo smo radili na ovom projektu, uložili ogroman i naporan trud i srce mi je puno kad znam da smo do ovog došli. Danas smo dakle potpisali ugovor za izgradnju pročistača otpadnih voda koji je dio našeg velikog projekta aglomeracije Sušine-Đurđenovac koji je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ono što nas posebno čini sretnima je da nakon svih pripremnih radova oko projekta, dobivanja svih dozvola i javnih nabava, uspjeli smo projekt koji se sastoji od ukupno pet segmenata započeti na najbolji mogući način. Sad smo konačno došli do segmenta fizički vidljivog ljudima jer sve ono što mi radimo u pripremi, a ne vidi se okom, ljudi misle da se ne radi, a sada će konačno vidjeti prve radove i zahvate i uvidjeti koliki je naš trud uložen– započeo je Topalović te naglasio kako je samo izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vrijedna 3,5 milijuna eura plus PDV.

– Riječ je o značajnim sredstvima koja mi kao Općina nikada ne bi sami uspjeli osigurati bez izvora financiranja koje smo pronašli. Ono što je također važno je da je natječaj za izgradnju vodovodne mreže pri samom kraju, početkom ožujka bit će i otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg izvođača i zapravo ćemo na taj način s vidljivošću i promidžbom zaokružiti jedan cijeli krug ovog najvećeg projekta u povijesti naše- rekao je Topalović koji je posebno istaknuo kako ovakve projekte uz male općine obično rade veći gradovi, a Općina Đurđenovac uspjela ga je sama “izgurati” i ostvariti.

– U početku se svima, kad smo obilazili urede i tražili rješenja, činilo čudno kako mi to mislimo sami kao jedna mala općina. Na kraju mi smo jedna od rijetkih općina u Hrvatskoj koja je to uspjela i to nam daje za pravo da se i pohvalimo za sve što smo napravili. Hvala od srca svima koji su nam pomogli, mi smo danas najsretniji i najponosniji– zaključio je Topalović.

Načelnica Sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Karmen Cerar naglasila je kako je Ministarstvo iskoristilo sva raspoloživa sredstva iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezije.

– Išli smo i u veliki “over booking”, kako mi to zovemo, a onda je došao Plan oporavka i otpornosti iz kojeg smo za vodno-komunalni sektor dobili preko 840 milijuna eura. Kroz niz poziva i za male intervencije te posebno za aglomeracije uspjeli smo sva sredstva podijeliti, a aglomeracija Sušine-Đurđenovac je doslovna uhvatila zadnji vagon u zadnjem vlaku što mi je osobno zadovoljstvo da je to uspjelo i da kreću radovi. Načelnik Topalović je doista godinama mukotrpno radio za ovo jer to općina to itekako zaslužuje. Drago mi je da su i rokovi za izvođenje produženi, ali vjerujem da će sve prema planu biti i završeno– rekal je Cerar.

Obratio se potom i direktor Vodno gospodarskog odjela za Dunav i Dravu Hrvatskih voda Željko Kovačević naglasivši kako je ovaj projekt bio spreman još 2017. godine no zbog nekoliko prepreka nije realiziran, ali da se nitko nije predao na čelu s načelnikom Topalovićem i ovaj projekt ipak je ugledao svjetlo dana na radost svih.

– Učinili smo sve, pronašli nove mogućnosti, nove izvore financiranja i uspjeli smo na kraju nominirati ovaj projekt na Nacionalni program oporavka i otpornosti, ugovoriti sve ovo i uspjeli dobiti produljenje izvedbe radova. Svi smo sada sretni i zahvalni svima, prije svega Vladi RH, Đakovačkom vodovodu koji je krajnji korisnik obzirom na nedavno okrupnjavanje vodnog sektora te svima koji su dali najmanji doprinos da se sve ovo ostvari. Ovo je jako važan projekt za općinu i njene mještane i drago mi je da smo uspjeli– kaže Kovačević te naglašava kako je preko 400 milijuna eura ulaže u vodno – komunalnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije.

– Bilježimo zaista povijesna ulaganja u ovaj sektor na području Osječko-baranjske županije, dakle radi se o preko 400 milijuna eura za aglomeracije i nakon tekućeg ciklusa projekata moći ćemo reći da smo praktično priključenost na vodoopskrbu stopostotno pokrili, a gotovo i na priključcima otpadnih voda i time ćemo ispuniti direktivu koju smo preuzeli pristupanjem u EU– zaključio je Kovačević.

Saborska zastupnica Nataša Tramišak naglasila kako je jako sretna što je ovaj projekt u Općini Đurđenovac započeo jer ga je općina jako dugo čekala i posebno istaknula zadovoljstvo da se već sada vide prvi veliki pomaci u ovom projektu.

– Prvi radovi uskoro će početi na ovom velikom projektu aglomeracije, a to je izgradnja pročistača otpadnih voda i to je jako važno da sigurno grabimo ka standard koji moramo danas postići, a to je da svi stanovnici Osječko-baranjske županije imaju i vodoopskrbu i odvodnju na velikoj razini kakva ona mora i biti. To će značiti i veliku kvalitetu života naših žitelja, ali čuvanje naših resursa, prvenstveno vodnih, a time i zaštita tla, vode i zraka. Ponosna što imamo visoko vrijedne projekte i ovog tipa na području naše županije i svaki ovakav ugovor je znak da se primičemo cilju u želji da našim mještanima osiguramo najbolje moguće uvjete za život– rekla je Tramišak.

Načelnik Hrvoje Topalović na kraju je istaknuo kako su rokovi za završetak radova jako kratki, iako su ipak produženi odlukom Europske komisije do kolovoza iduće godine, no načelnik vjeruje u izvođače da će i izgradnja pročistača otpadnih voda i kompletne aglomeracije biti gotovi do kraja tekuće godine.

