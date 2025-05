Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Našice bila je središnja tema danas održanog radnog sastanka županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak i zamjenika županice Josipa Miletića s gradonačelnikom Krešimirom Kašubom i suradnicima. Sastanku je bio nazočan i predsjednik Uprave Nexe d.d. Josip Ergović te direktor RK Nexe Igor Bušljeta.

Riječ je o strateškom projektu čija je izgradnja planirana u središnjem dijelu grada između Perivoja Pejačević i našičke obilaznice, odnosno naselja Šipovac. Prostornim planom uređenja Grada Našica to područje je namijenjeno za sport i rekreaciju, obuhvaća 18 čestica ukupne površine oko 22 hektara, a budući SRC Našice trebao bi imati sportsku dvoranu, bazene, teniski centar, atletsko borilište, igrališta za manje sportove, trim stazu, dječja igrališta i hotel, odnosno sportske, rekreacijske, turističke i zabavne sadržaje namijenjene građanima svih životnih dobi.

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba podsjetio je kako se ovaj izuzetno važan projekt razvija već dvije godine.

– Sportsko-rekreacijski centar Našice smo locirali između našičkog Perivoja i gradskog naselja Šipovac, a sastoji se od tri glavna dijela. To su bazenski kompleks, za koji smo pripremili građevinsku dozvolu, odnosno imamo kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju – od teniskog kompleksa do najzahtjevnijeg dijela, a to je Nexe arena, za koju u partnerskim odnosima pregovaramo s najvećim gospodarstvenikom i najvećim gospodarskim i sportskim promotorom Grada Našica, a to su Nexe d.d. i gospodin Josip Ergović. Nakon dvije godine imamo veći dio projektno-tehničke dokumentacije te krećemo u osiguravanje sredstava u ime Grada, ali i sa županijske i nacionalne razine, u partnerskim odnosima s Nexe d.d. – istaknuo je gradonačelnik Kašuba.

Županica Nataša Tramišak izjavila je kako je na sastanku bilo riječi o velikom, važnom i vrijednom strateškom projektu – Sportsko-rekreacijskom centru Našice s popratnim sadržajima.

– Naime, snažan razvoj sporta u Osječko-baranjskoj županiji, sport i sportska rekreacija imaju svoje mjesto i u Našicama, gradu poznatom osobito po rukometu. Zadovoljstvo je vidjeti da napreduje projektiranje rukometne Arene, uz koju se planiraju i mnogi drugi sadržaji – od bazena do drugih sportskih terena. Osječko-baranjska županija je prošle godine bila regija sporta na europskoj razini, ali se i dalje nastavljamo razvijati kao regija sporta te ćemo podržati i ovako velika ulaganja. Ovo je strateški projekt za Grad Našice i Osječko-baranjsku županiju, ali i za Republiku Hrvatsku. Riječ je o projektu velike vrijednosti, za koji ćemo dodatno tražiti i ostale izvore financiranja – iz fondova EU i državnog proračuna, odnosno resornog Ministarstva turizma i sporta. Osječko-baranjska županija će svakako doprinijeti njegovoj realizaciji – rekla je županica Nataša Tramišak.

Predsjednik Uprave Nexe d.d. Josip Ergović zahvalio je na inicijativi za održavanje ovakvog sastanka. Naglasio je kako tvrtka Nexe d.d. i Rukometni klub Nexe već više od dvije godine aktivno sudjeluju u projektu izgradnje dvorane idejnog naziva Nexe arena.

– Dvorana je u fazi projektiranja te, uz pomoć Nexe d.d., Grad može podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu. Nexe d.d. će izvršiti projekte do kraja, do podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, i ustupiti ih Gradu Našicama. Imamo podršku Grada i Županije za izgradnju dvorane koja će biti u službi Grada i Rukometnog kluba Nexe, kluba koji ima ambicije za odigravanje europskih utakmica u toj dvorani, uključujući Ligu prvaka. Nadamo se i prisustvu hrvatske rukometne reprezentacije i reprezentacija u drugim sportovima, te će projekt zaista biti od strateškog značaja za Grad, Županiju i RH – naglasio je Josip Ergović.

(icv.hr, Grad Našice)