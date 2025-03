U Društvenom domu Zoljanu, a u organizaciji Športske zajednice Grada Našica održano je svečano proglašenje najboljih sportaša Grada za 2024. godinu. Brojnim sportašima, sportskim djelatnicima i uzvanicima dobrodošlicu je poželio gradonačelnik Grada Našica Krešimir Kašuba, dok su sve prisutne pozdravili i dožupan Osječko-baranjski Josip Miletić te predsjednik Sportske zajednice Osječko-baranjske županije Josip Ergović. Gradonačelnik Krešimir Kašuba naglasio je kako je posebno ponosan zbog sportskih uspjeha Našičana i zahvalio se svima koji svojim radom doprinose razvoju sporta u gradu.

– Večeras je stvarno bilo ponosno biti predstavnik Grada Našica – grada sporta, grada udruga, grada iznimne energije. Proglašenje najboljih sportaša pokazuje koliko je sport važan u našoj sredini. Ovo je bila prilika da čestitamo mladim sportašicama i sportašima na trudu i ljubavi prema sportu, ali i sportskim djelatnicima, koji rade izniman posao – često volonterski, ali s nevjerojatnom strašću – rekao je Kašuba te naglasio da Grad Našice značajno ulaže u sport kao grad koji ima 14 tisuća stanovnika i proračun od 24 milijuna eura, od čega je 9 milijuna eura izvorni proračun, a od toga milijun eura ide u sport.

– To su značajna sredstva, koja su iskorištena na pravi način, i možemo biti ponosni na to. No, to nisu sva sredstva – tu je i NEXE d.d., koji kao generalni sponzor RK NEXE i kroz natječaje ulaže dodatnih 2,5 milijuna eura u sve sportske klubove u Našicama. Tako smo u Našicama, s ukupnim ulaganjima od 3,5 milijuna eura, postigli velike rezultate – dodaje Kašuba te istaknuo da su Našice prepoznate i na svjetskoj sportskoj sceni:

– RK NEXE je najveći promotor Našica, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. No, ne smijemo zaboraviti ni ŠUD Šaran, koji je sa svojim natjecateljima postao svjetski prvak u sportskom ribolovu. Kao gradonačelnik, posebno me dirnula gesta engleske ekipe koja mi je donijela potpisanu kapu i rekla da su Našice organizirale najbolje svjetsko prvenstvo u ribolovu ikada. To je nevjerojatno priznanje za sve koji su uložili trud – sportske djelatnike, Turističku zajednicu, Gradsku upravu, Našički park d.o.o. i brojne volontere koji su dali sebe za to da Našice budu grad sporta – zaključio je Kašuba. Kada se priča o ponosu tu je najveći onaj predsjednika Sportske zajednice Osječko-baranjske županije Josipa Ergovića koji je istaknuo kako su Našice grad sporta te da su ponosni na vrhunske rezultate koje postižu našički sportaši.

– Što reći nego da sam više nego ponosan na Rukometni klub Nexe, koji već dugi niz godina ostvaruje izvrsne rezultate i natječe se na visokoj razini u Hrvatskoj rukometnoj ligi i Europskoj ligi. No, jednako tako, ponosan sam što vidim toliko mladih ljudi iz različitih sportova koji ostvaruju uspjehe na državnoj i međunarodnoj razini i to me posebno veseli. Županija će i dalje podržavati našički sport, a kao najveći donator i sponzor, NEXE d.d. nastavit će svesrdno pomagati ne samo rukomet, već i sve uspješne sportove i sportaše. To nije samo želja, već i naša obveza – naglasio je Ergović.

Govoreći o važnosti ulaganja u sport, istaknuo je da uspješna tvrtka mora pomagati lokalnoj zajednici, ne samo kroz sport, već i kroz kulturu i razne dobrotvorne aktivnosti. Kao rođeni Našičanin svoju sreću sportskim uspjesima s nazočnima je podijelio i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić.

– Čestitam svim sportašima u Našicama koji su svojim uspjesima pridonijeli razvoju sporta, ali i obogatili kvalitetu života u našem gradu. Posebno je bilo lijepo vidjeti brojnu djecu koja su primila nagrade. Uvjeren sam da će im to biti dodatna motivacija za daljnji trud i uspjeh. Također, čestitam Rukometnom klubu Nexe na svemu što su postigli, ne samo u protekloj godini, nego u posljednjih dvadesetak godina. Oni su podigli rukomet na visoku razinu i postali središte rukometa u Slavoniji – naglasio je Miletić te dodao kako će Osječko-baranjska županija i dalje ulagati u razvoj sportske infrastrukture te financijski podržavati sportske klubove u njihovim natjecanjima. Miletić je zaključio kako je iznimna važnost ulaganja u trenere u školama, jer mladi su budućnost, a sport im pomaže u kvalitetnom razvoju. Uslijedilo je nagrađivanje, a posebno je istaknut Rukometni klub NEXE koji je proglašen najuspješnijim sportskim kolektivom, a potom su nagrađeni sportaši iz različitih disciplina koji su svojim trudom i rezultatima obilježili proteklu godinu.

Najbolji sportaš i sportašica

Luka Moslavac (RK NEXE) – Najbolji sportaš

Lana Prodanović (ŽOK Našice) – Najbolja sportašica

Najbolja ekipa/kolektiv

RK NEXE

Najbolji trener

Damir Ladnjak (ŠUD Šaran)

Najbolji sportaš s invaliditetom

Zdenko Stošić (Športska udruga tjelesnih invalida Našice)

Trofej Pavo Jurina (nadareni mladi sportaši)

Mateo Glasovac (AK Panonija)

Nika Rosković (TKD Našice)

Josip Mario Bureš (TKD Našice)

Dino Ćatić (TK Našice)

Lovro Lelić (TK Našice)

Marko Brkić (TK Našice)

Neva Žaček (KBK Impact)

Maja Hlavati (KBK Impact)

Dorija Žaček (KBK Impact)

Lara Kraljik (ŽOK Našice)

Lana Peić (ŽOK Našice)

Noa Solar (ŠK Slavonac Nexe)

Klara Kolarić (URT Nexe Team)

Ivan Miletić (RK Nexe / ŠK Slavonac Nexe)

Matko Moslavac (RK Nexe)

Priznanje za iznimne rezultate postignute na državnoj i regionalnoj razini

Jelena Bijuklić (AK Panonija)

Sara Glasovac (AK Panonija)

Thomas Orban Sauer (AK Panonija)

Antonio Erić (AK Panonija)

Paula Smolčić (TK Našice)

Saša Jeftinić (BK Našice)

Renato Dasović (URT Nexe Team)

Priznanja za izniman doprinos sportu Grada Našica

Branimir Vidić

Ivica Valenčak

Izniman doprinos u razvoju sporta na području Osječko-baranjske županije

Stjepan Hlavati (RK NEXE)

