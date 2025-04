U nazočnosti izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborske zastupnice Nataše Tramišak, izaslanika premijera Andreja Plenkovića, zamjenika župana Osječko-baranjske županije Josipa Miletića, saborskog zastupnika Gorana Ivanovića, državnog tajnika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoja Mikulića te domaćina gradonačelnika grada Našica Krešimira Kašube i direktorice Turističke zajednice grada Ines Resler, u Industrijskoj zoni Našice otvoren je novi Centar industrijske zone.

Riječ je o Centru koji se rasprostire na 1000m2, sadrži 11 ureda te je, kako je rekao gradonačelnik Krešimir Kašuba, predviđen za mlade poduzetnike i obrtnike koje čeka svijet poduzetništva.

– Ovo je mjesto gdje će mladi poduzetnici moći steći vještine, znanje i kapital kako bi jednog dana mogli otvoriti svoje obrte. Za naše mlade poduzetnike osigurali smo niz pogodnosti u ovome prostoru. Prva je cijena samog boravka, 4 eura po kvadratnom metru, a uredi su veličine od 30 do 68 kvadrata – to je najniža cijena jer uključuje i režije u samom prostoru – započeo je Kašuba te istaknuo kako Grad ima odličnu suradnju s Udruženjem obrtnika grada i njihovim predsjednikom Danijelom Pintarićem, s kojim je i kreiran natječaj za ovaj Centar te stvoreni kriteriji koji bi bili najbolji i najpogodniji za obrtnike.

– Dakle, prve dvije godine inkubacije je cijena 4 eura, zatim dvije godine razvoja je 6 eura po kvadratu te sljedeća, peta godina postinkubacije, gdje se očekuje da će obrtnik biti spreman napustiti prostor i krenuti u samostalne vode, ali ako se to ne dogodi imamo i mogućnost ostanka uz određene cijene. Interesa već sada ima, što nas posebno veseli – rekao je Kašuba te naglasio kako je projekt izgradnje ovog Centra vrijedan 1,5 milijuna eura, financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 729 tisuća eura, nastao 2022. godine i krajem 2024. uspješno završen. Gradonačelnik Kašuba naglasio je kako je iznimna važnost ovog Centra i lokacija na kojoj se nalazi, a to je Industrijska zona Našice koja se rasprostire na 65 hektara.

– Naša industrijska zona je popunjena s 95 posto, a ostale su još samo velike parcele koje su predviđene za veće industrije. U našoj zoni trenutno je 21 privredni subjekt, od mikro, malih, srednjih do velikih obrtnika, a ukupno je na području zone zaposleno preko 400 radnika. Sve to ide u prilog ovome Centru – dodaje Kašuba te naglašava kako je u Gradu Našicama postavljena jasna strategija razvoja grada, koja se temelji na demografskoj obnovi, a to u obrtničkom smislu znači da su postavljeni kriteriji minimalno 5 posto rasta obrtnika godišnje, što je u protekle četiri godine „debelo“ nadmašeno.

– U protekle četiri godine taj rast bio je do 8 posto, a u prošloj 2024. čak 10 posto. Trenutno na području grada imamo 500-tinjak obrtnika kojima će upravo u ovome Centru na raspolaganju biti i naša Našička razvoja agencija NARA koja će im pružati logistiku, tehničku i svu ostalu potporu. Važno je reći da u 2024. u Osječko-baranjskoj županiji imamo najveći pad nezaposlenosti, a s druge strane i 23 djece više rođeno. To su podaci koji bude optimizam razvoja našeg grada – zaključio je Kašuba te na kraju istaknuo u razvoju grada Našica posebnu ulogu, perjanicu našičkog gospodarstva, tvrtku NEXE d.o.o. koja pokriva lokalnu, regionalnu i nacionalnu razinu.

Na svečanom otvorenju nazočnima se obratio izaslanik premijera Andreja Plenkovića, zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić, istaknuvši kako je ovo povijesni dan za grad Našice.

– Sjećam se, kada sam bio gradonačelnik Našica, da sam potpisivao projektnu dokumentaciju za ovaj projekt i danas sam ponosan što je ovaj Centar izgrađen. Čestitam gradonačelniku Kašubi što je napornim radom izgurao ovaj projekt do kraja. Ovim Centrom, siguran sam, pokrenut će se novi obrti i prije svega otvoriti nova radna mjesta na našičkom području, podići ovaj grad na još veću razinu. Posebno mi je drago da je i Osječko-baranjska županija bila velik oslonac u stvaranju ove velike vrijednosti – rekao je Miletić.

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić istaknuo je ponos otvaranja Centra industrijske zone u Našicama.

– Ovo je projekt koji pokazuje kako jedna lokalna vizija i potreba, uz snažnu potporu Vlade RH, a time i našeg Ministarstva, može biti ogroman pokretač za stvaranje nove perspektive u gradu i okolici. Ovo je sada dom za sve obrtnike i poduzetnike, mjesto gdje oni mogu uhvatiti nužan zamah za krenuti jači i uspješniji dalje – rekao je Mikulić.

Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborska zastupnica Nataša Tramišak, naglasila je kako su ovakvi Centri velika pomoć obrtnicima u olakšanju puta do svijeta poduzetništva, pomoć u pronalasku izvora financiranja kako bi se mogli razvijati i pomoć razvoja grada. Istaknula je kako Osječko-baranjska županija bilježi veliki rast i razvoj poduzetništva.

– U posljednjih osam godina rast je na području naše županije za oko 2 000 poduzetnika, što danas čini ukupno 7 000 poduzetnika i 8 000 obrtnika na području županije. To je impozantna i vrijedna brojka, tim više što ti subjekti u realnom sektoru zapošljavaju oko 45 tisuća ljudi. To su odlične prilike i poticaj da se nastavimo razvijati jednakim smjerom i kontinuitetom, a ovaj Centar je jedan od načina kako dalje podržavati i pomagati poduzetnicima i obrtnicima – rekla je Tramišak te posebno izdvojila potporne institucije kao važan čimbenik u razvoju poduzetništva.

– Sada već imamo 22 poduzetničke potporne institucije diljem županije i 30 poslovnih zona koje su infrastrukturno opremljene i u svakom trenutku mogu primati i domaće i strane investitore, što je osnovni preduvjet kako bi se otvarala nova visoka i kvalitetna radna mjesta. Čestitam Gradu Našicama na ovom vrijednom objektu i svima onima koji se u njemu pronađu te osiguraju početak jednog uspješnog poslovanja – zaključila je Tramišak.

Otvorenje Centra industrijske zone uljepšale su i našičke mažoretkinje ”Dora” pod vodstvom trenerice Nikoline Pavlović.

(icv.hr, vg)