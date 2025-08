Časno, ponosno, s puno pijeteta i dužnog poštovanja, bilo je u ponedjeljak, 4. kolovoza, u središtu Našica gdje je kod spomen obilježja ”Uskrsla Hrvatska” odana počast poginulim hrvatskim braniteljima u sklopu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja i 30 godina veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja.

Vijence i lampione položili su redom Udruga udovica hrvatskih branitelja i Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Našice, zatim Udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Našice – Đurđenovac, HVIDRA Našice, Povjerenstvo za branitelje grada Našica predvođeno predsjednikom generalom Milanom Kneževićem, Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata Našice, udruga 5. Gardijske brigade “Sokolovi” podružnica Našice – Orahovica – Valpovo, Udruga umirovljenika unutarnjih poslova podružnica Našice te na kraju izaslanstvo Grada Našica predvođeno gradonačelnikom Krešimirom Kašubom i njegovim zamjenikom Krešimirom Žagarom te predsjednicom Gradskog vijeća Ines Resler i županijskim vijećnikom Vanjom Prošićem.

Nakon polaganja, nazočnima se emotivnim govorom obratio gradonačelnik Krešimir Kašuba naglasivši kako je u srcu svih ponos, vjera, ljubav i Domovina. Rekao je Kašuba kako je ovo veliki datum u povijesti Hrvatske i Domovinskog rata jer 4. kolovoza u ranim jutarnjim satima započela je vojno-redarstvena operacija Oluja, veličanstvena operacija koja je prekretnica u Domovinskom ratu odnosno kako je rekao, kruna Domovinskog rata.

-Nastavila se 5. kolovoza, dan koji je simbol pobjede, zajedništva, hrabrosti, naših hrvatskih branitelja koji su u 9:30 ušli u hrvatski kraljevski grad Knin, a točno u 12 sati zavijorila se 20-metarska zastava Republike Hrvatske na kninskoj tvrđavi. Akcija je ukupno trajala 84 sata i njom je oslobođeno 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog područja, a 245 hrvatskih branitelja je dalo život u toj operaciji i danas se posebno sjećamo njih i odajemo im počast kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Isto tako odajemo priznanje i onima koji su u Domovinskom ratu ostavili svoje zdravlje i dijelove tijela, ne smijemo to nikada zaboraviti – istaknuo je Kašuba.

Naglasio je i veliku važnost veličanstvenog mimohoda Hrvatske vojske u Zagrebu.

-Taj mimohod u ono vrijeme prije 30 godina smo mogli samo sanjati, a danas imamo snagu kakvu nitko nema. Taj mimohod je ostavio pečat srca, ponosa, domoljublja i strasti i svaki je Hrvat taj dan bio ponosan biti u Zagrebu ili pred malim ekranima – rekao je Kašuba.

Na kraju je istaknuo kako su na njega dubok dojam ostavili Memorijalna utrka “Vitezovi Dalja” u Našicama u spomen na heroje koje je neprijatelj okrutno pobio 1. kolovoza 1991. u zgradi Policijske postaje Dalj te Braniteljski Šaranski kup.

-To su manifestacije koje pokazuju zajedništvo hrvatskih branitelja, želju i volju da se čuva istina na sveti Domovinski rat, a Grad Našice je dužan to zdušno pratiti i siguran sam da to maksimalno i činimo jednako kao što činimo sve kako bi podigli kvalitetu života hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Nikada nećemo zaboraviti što se dogodilo prije 30 godina, dužni smo ovo pričati i prenositi sve to mladima da istina i uspomena žive vječno u srcima svih Našičana, svih Hrvata – zaključio je Kašuba.

Potom je molitvu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje predvodio fra Tomislav Faletar, župnik Župe Svetog Antuna Padovanskog Našice, koji je nakon završetka svečanosti služio i svetu misu za Domovinu u našičkoj župnoj crkvi.

(icv.hr, vg)