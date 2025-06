U središtu Našica danas, 13. lipnja, svečano je obilježen Dan grada – 796. rođendan grada Našica i blagdan nebeskog zaštitnika grada svetog Antuna Padovanskog. Sve je počelo procesijom ispred župne Crkve svetog Antuna Padovanskog, a potom je služena i sveta misa.

Nakon mise u središtu grada održan je svečani program kojemu su nazočili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Ivo Zelić, izaslanik premijera RH Andreja Plenkovića, zamjenik županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak, Josip Miletić, izaslanica potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Ivana Anušića, Tajana Jolić Holoker, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar te počasni građanin grada Našice Vladimir Šeks i mnogi drugi.

Program je započeo nastupom svih uzrasta Našičkih mažoretkinja ”Dora”, uz pratnju Gradske glazbe Našice, a nakon himne Lijepa Naša koju je izveo Mješoviti pjevački zbor Hrvatskog kulturnog društva ”Lisinski” Našice, obitelji poginulih, svi uzvanici, predstavnici braniteljskih udruga, policije i političkih stranaka ispred spomen obilježja Uskrsla Hrvatska položili su vijence i svijeće, čime su odali dužno poštovanje i počast svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Nazočnima se zatim obratio gradonačelnik grada Našica Krešimir Kašuba, izrazivši prije svega zahvalnost svim hrvatskim braniteljima bez kojih, kako je rekao, danas ne bi slavili Dan grada i stajali u svojoj slobodnoj Hrvatskoj.

Kašuba je istaknuo ponos za sve odrađene projekte i one koji su tijeku, rekavši kako su to investicije koje razvijaju i nose Našice u budućnost.

– Grad Našice je grad tradicije, povijesti, kulture, gospodarstva, školstva, udruga, grad sporta, ali prije svega grad dobrih ljudi. Našice su i grad investicija koje temeljimo na našoj osnovnoj strategiji razvoja, a to je demografska obnova. Ulaganjem u mlade, omogućavanjem što boljih uvjeta života u gradu, ulaganjem u dječje vrtiće, u gospodarstvo i otvaranjem Centra industrijske zone, ulaganjem u mikro, male, srednje i velike poduzetnike i s našom perjanicom NEXE d.d., sve su to načini na koji želim održati ovaj grad.

– U proteklim godinama bilježimo velik rast broja obrtnika, a zatim i porast broja novorođene djece. Sve to govori da idemo pravi putem i da se Našice na očigled razvijaju. Mislimo naravno i na naše najstarije, gradimo Centar za starije koji je sada u završnim fazama, brinemo o njima na sve moguće načine – rekao je Kašuba.

Posebno je izdvojio kako su udruge duh grada – bile one tehničke, kulturne, sportske ili neke druge, dodatno istaknuvši važnost udruga proisteklih iz Domovinskog rata jer promiču uspomenu i istinu na Domovinski rat.

– Puno smo uložili u razvoj grada Našica u svim segmentima, pa tako i turistički, jednom mjesečno imamo veliku manifestaciju, pružamo našim sugrađanima mjesta okupljanja i zabave. To je jedna velika promocija našega grada i taj duh na koji smo ponosni. Mi smo grad koji, uz sve nabrojeno, želi pomoći svima, grad po mjeri svakog čovjeka – zaključio je Kašuba.

Izaslanik premijera RH Andreja Plenkovića, zamjenik županice Osječko-baranjske županije Nataše Tramišak, Josip Miletić također je posebno odao priznanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima te poručio kako svakako treba zahvaliti i onima koji su svojim javnim radom dali podršku razvoju grada Našica, Osječko-baranjske županije i cijele Hrvatske.

– Posebna je čast raditi i služiti svojim građanima. Koristim prigodu čestitati svima koji su izabrani u Gradsko vijeće, gradonačelniku Kašubi i njegovom zamjeniku na obnovljenom mandatu, koji će sigurno nastaviti ispravnim putem razvoja našega grada. Važno je da zajednički nastavimo raditi za dobrobit čitavog područja, da podržimo sve one dobre i kvalitetne projekte jer to je nešto što građani cijene i prepoznaju. Po zagovoru svetoga Antuna, svima želim obilje mudrosti, plemenitosti i razboritosti, da zajedno djelujemo na razvoju grada Našice, naše županije i cijele Hrvatske. Neka nam živi jedina i vječna Domovina – rekao je Miletić.

Na kraju se obratio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Ivo Zelić. Rekao je kako je dugo godina u lokalnoj samoupravi i odgovorno tvrdi da prepoznaje koliko dugo se ulaže u Našice.

– Čestitam gradonačelniku Kašubi i njegovom timu na izvrsnim i visokovrijednim rezultatima na koje itekako mogu biti ponosni. Kao čovjeka koji je dugo bio čelnik lokalne samouprave, uz sve ove vrhunske uvjete življenja u Našicama, najviše me veseli činjenica koliko se ovdje daje u društveni život. Puno kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događanja, ne samo za Dan grada, nego općenito, pokazuje da je ovdje čovjek na prvom mjestu i to treba pozdraviti i pohvaliti. Siguran sam u nove odlične rezultate i projekte jer ovaj gradskim tim pokazao je da to itekako može i hoće – zaključio je Zelić.

Na kraju svečanosti molitvu za sve poginule hrvatske branitelje i sve nazočne predvodio je gvardijan i župnik našičke župe svetog Antuna Padovanskog fra Tomislav Faletar, a potom su Našice pokazale zašto su grad svakoga čovjeka – prepune gradske ulice i središnji trg, puno osmijeha i istinske ljudske, našičke duše.

