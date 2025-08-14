U subotu, 16. kolovoza, u organizaciji Grada Našica, Turističke zajednica Grada i Pivovare Stric, na Trgu dr. Franje Tuđmana (Sjenica) u Našicama bit će održan 7. izdanje Craft Beer festivala Našice. Ovaj grad tako ponovno postaje središte dobre glazbe, odlične atmosfere i vrhunskog piva.

Program počinje od 18 sati, ulaz je besplatan, a posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih craft pivovara, raznoliki street food sadržaji i koncerti poznatih izvođača. Na festivalsku pozornicu stižu Vojko V, Portman i Peti planet, a opuštena atmosfera pod vedrim nebom jamči još jednu nezaboravnu ljetnu večer u centru Našica.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje glazbe, piva i dobre zabave da povedu prijatelje i obitelj te postanu dio ovog sve popularnijeg festivala. Posjetitelji su pozvani i da podijele dojmove putem društvenih mreža koristeći oznaku #CraftBeerNasice.

(icv.hr, vg)