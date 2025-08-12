Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice i ove godine i to u subotu, 6. rujna, organizira tradicionalno 21. Vatrogasno natjecanje “Kup grada Našica” za djecu te 16. Memorijalni kup “Matković–Ivić”. Memorijal je posvećen preminulim legendama društva, predsjedniku i dopredsjedniku DVD-a Našice Branku Matkoviću i Branku Iviću kojima je ovaj memorijal, kako kažu našički vatrogasci, znak sjećanja i zahvale za sve što su dali našičkom vatrogastvu.

Ova oba natjecanja bit će održana u prostorima DVD-a Našice, Vatrogasni kup grada Našica s početkom u 8:30 sati, a 16. Memorijal počet će u 14 sati i sve je pod pokroviteljstvom Grada Našica i gradonačelnika Krešimira Kašube. Natjecanja će imati i međunarodni karakter, Vatrogasni kup bit će vršeno u kategorijama djece od 6 do 12 godina, muških i ženskih ekipa (štafeta), a ekipe će izvoditi dvije vježbe prema Pravilniku za natjecanja.

Svi natjecatelji dobit će medalje, dok će tri prvoplasirane ekipe u svakoj kategoriji osvojiti pehare. 16. memorijal ”Matković-Ivić” donosi natjecanje ženskih i muških A i B ekipa koje će morati odraditi vježbe po važećem pravilniku HVZ-a bez štafetne utrke u ovisnosti od broja ja prijavljenih ekipa. Ekipe moraju biti obučene u odjeću s vatrogasnim obilježjima, kratke majice ili košulje uz napomenu da ekipa mora biti jednoobrazno obučena.

Prve tri ekipe u svakoj kategoriji dobit će pokale i medalje, a odjeljenje s najboljim rezultatom cijelog natjecanje i veliki prijelazni pokal. Kako kažu iz DVD-a Našice kotizacije za oba natjecanja po ekipi iznosi 60 eura, a uključuje, u dječjem dijelu prehranu i piće (sok) za ekipu (10+1) dok je dodatnu prehranu i piće moguće uplatiti gotovinom na dan natjecanja po cijeni od 6 eura. Kod odraslih za sve ekipe je osigurana prehrana i piće u cijeni kotizacije uz dodatak kako se za svakog dodatnog člana treba uplatiti 6 eura.

Prijave za natjecanje i narudžbe prehrane potrebno je poslati najkasnije do 1. rujna 2025. putem e-maila [email protected] ili telefonom na broj zapovjednika Roberta Hrena 097/614-5508, kako bi se osigurala dovoljna količina medalja. Nakon službenog dijela, sve sudionike i posjetitelje očekuje zabavni program uz nastup Aco Benda.

(icv.hr, vg)